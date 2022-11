Wat is een NFT? Galerie Authic laat digitale kunst zien

Beeld Tess Kievit

Ik weet dat het bestaat, maar ik begrijp niet wat een NFT is. U wel, begrijp ik?

“Tijdens de corona begon ik wat te schilderen, heel eenvoudig hoor, en zodoende zag ik ook digitale kunst voorbijkomen. Dat wilde ik zelf ook proberen, maar ik liep tegen dingen aan: het was heel technisch, het liep kwalitatief nogal uiteen, en het was ontoegankelijk – je kon bijvoorbeeld alleen met crypto’s betalen.”

Wat is een NFT?

“Puur de technologie achter digitale kunst. Je koopt een stukje code die op de blockchain is geregistreerd, waardoor je kunt bewijzen dat de kunst van jou is. Het klinkt allemaal heel ingewikkeld, maar het is heel simpel. Deze kunst hangt alleen niet aan je muur, maar staat gewoon op je mobiele telefoon, in je digitale wallet.”

U wilt digitale kunst toegankelijker maken?

“Ik ben altijd ondernemend geweest, dus ja, wij zorgen er in onze galerie voor dat je digitale kunst gewoon met euro’s kunt afrekenen, en daarna krijg je het kunstwerk toegestuurd. We zijn simpelweg een digitale galerie voor digitale kunst.”

Ik zag het, sommige van de werken zijn erg mooi.

“Er zijn volop gevestigde kunstenaars die ook digitale kunst maken. Voor de galeries waar hun werk hangt, verzorgen wij ook de websites, zodat je die kunst via hun vaste galerie kunt kopen.”

Tijdens Museumnacht pakt u groots uit?

“Op zestien schermen in de hal van de metro van CS laten we ongeveer dertig werken zien, van uitmuntende kunstenaars over de hele wereld. Sommige schermen zijn heel groot, het wordt spectaculair.”