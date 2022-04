Wat hebben grote uitvindingen van de vorige eeuw en een verveelde Britse koning met elkaar te maken? ‘Ik wilde iets leuks schrijven’

John Dunlop (1840-1921), de uitvinder van de luchtband. Beeld Corbis via Getty Images

U bent een soort managementgoeroe, hoe komt het dan dat u ineens een avonturenboek vol uitvindingen over een Britse koning schrijft?

“In een van de boeken van Bill Bryson las ik eens dat onvoorstelbaar veel grote uitvindingen binnen twintig jaar zijn gedaan, tussen 1890 en 1910. Ik ben zelf helemaal niet technisch, maar ik heb een bewondering voor mensen die dat wel zijn. En nadat ik was gepromoveerd, beloofde ik mezelf een cadeautje: iets leuks schrijven, want ik schrijf graag.”

Er wordt gezegd dat de wereld nu zo snel verandert. Niet waar?

“Dat heet chronocentrisme. Ik stuitte op een schatkist aan leuke verhalen, sappige anekdotes en excentrieke figuren. In die jaren rond het begin van de twintigste eeuw leefden Eiffel, Ritz, Waldorf, Pathé, Edison, Tesla, Dunlop, Pulitzer, Selfridge, Benz, Michelin, Curie, Röntgen, Nobel en Marconi allemaal tegelijk.”

Hoe banjert die Edward de Zevende daar tussendoor dan?

“Die had niks te doen, die had alleen heel veel geld, want zijn moeder Victoria wilde de kroon niet aan hem afstaan, zoals bij Charles nu. Dus had Bertie, zoals zijn bijnaam luidde, meer dan vijftig minnaressen en ging hij constant naar wereldtentoonstellingen, waar hij dingen kocht en mensen koppelde.”

Hoe vertelt u dat verhaal in uw boek?

“Eerst maak je kennis met Bertie, daarna volgt een uitvinding per hoofdstuk.”

Wat is uw lievelingsuitvinding?

“De doorbraak van de fiets kwam door een uitvinding van John Dunlop. Zijn zoontje was niet goed en reed daarom op een driewielertje met houten banden, maar daarop werd hij helemaal door elkaar geschud. Zo kwam pa Dunlop met de luchtband op de proppen.”