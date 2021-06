Wat eet de Amsterdammer het liefst? Pasta, broccoli en haring – maar niet tegelijk

Beeld Vanja van der Leeden

Wat is De Smaak van Amsterdam?

“Voor platform Van Amsterdamse Bodem hebben Food Cabinet en De Gezonde Stad een onderzoek gedaan naar de eetgewoontes van Amsterdammers. Onderzoeksbureau Future Food Institute heeft een vragenlijst opgesteld, met zaken als: welk gerecht vinden Amsterdammers het lekkerst en waar doen zij boodschappen? De steekproef bestaat uit 1006 Amsterdammers, met gelijke aantallen mannen en vrouwen tussen de 18 en de 80 jaar.”

De hamvraag is: wat is het lievelingskostje van de Amsterdammer?

“Een variatie op pasta, zoals spaghetti of lasagne, is de lievelingsmaaltijd. De Italiaanse en de Indonesische keuken blijken favoriet. Broccoli is de meest geliefde groente en ook een haring wordt graag gegeten.”

Is er nog een verrassende uitkomst?

“Van de Amsterdammers eet 12 procent vegetarisch: een stuk hoger dan het landelijk gemiddelde van 4 tot 5 procent. Een hoopvolle uitkomst.”

Wat gebeurt er met de resultaten?

“Die delen wij met ons netwerk. Het geeft ons inzicht in de vraag hoe we Amsterdammers gezonder, duurzamer en meer lokaal kunnen laten eten, zonder hun voorkeuren te vergeten. Bij de presentatie vanmiddag kookt receptontwikkelaar Vanja van der Leeden een recept op basis van de uitkomsten.”

De smaak van onze stadsbewoners op een bordje.

“Het wordt een pasta met Hollandse bloemkool, geroosterd met sambal en tomaatjes en bestrooid met rijstkruim. Een combi van de twee favoriete keukens dus. Met BuurtBuik brengen we de bordjes door de stad.”