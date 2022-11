Wat een slappe hap: in plaats van met dure campagnes profiteren de sponsoren nu in stilte van Oranje in Qatar

We laten ons niet inpakken door marketingtrucs, smoesjes en verkooppraat. Onze eigen ombudsman spreekt zich uit. Deze keer: het onbehagen van Qatar.

De directie en werknemers van Albert Heijn, ING, KPN, de Nederlandse Loterij en Bitvavo kunnen fluiten naar hun beloofde WK-voetbalkaarten. Alle sponsoren van Oranje lieten namelijk al in april weten geen speciale WK-campagne op te tuigen en geen delegatie naar Qatar te sturen, als statement tegen de belabberde status van de mensenrechten aldaar. De uitgebuite arbeidsimmigranten in Qatar danken de groot­grutter, kansspeler en oranjekleurige bank en voelen zich ont-zet-tend gesteund door deze geste.

Toen hoofdsponsor ING dit ‘gebaar’ naar buiten bracht, viel op dat ING België, tevens hoofdsponsor van de Rode Duivels, nog in conclaaf was of het naar Qatar zou gaan. Een week later besloot de Belgische tak toch maar thuis te blijven. De Belgen wilden even afwachten wat de publieke opinie zou zijn. Niet positief.

De publieke opinie speelt een zeer belangrijke rol bij de keuzes die bedrijven maken en hoe ze zich profileren tijdens het WK in de Golfstaat. Supermarkt Jumbo heeft dat pijnlijk ondervonden: zijn commercial met lallende bouwvakkers werd binnen 24 uur uit de lucht gehaald na hevige kritiek. De Jumbo-olifant ging door de Qatarese porseleinkast. Dat de sponsoren van het Nederlands elftal de Oranjegekte nog niet zijn gestart, is een teken van hun twijfel over de juiste stappen. Laten we ze een handje helpen.

Sobere logo’s

De Deense hoofdsponsor en voetbal­shirt-producent Hummel maakt in samenspraak met de nationale ploeg de tenues volledig zwart en rood, waardoor de logo’s van de sponsoren nauwelijks te zien zijn. Het is een boodschap aan Qatar dat de Denen niet gediend zijn van de kijk op mensenrechten van het staatje. Een dappere poging om de wanpraktijken aan de kaak te blijven stellen – en een offer van de sponsoren om minder zichtbaar te zijn voor drie miljard voetbalkijkers.

Willen Nederlandse sponsoren financiële offers brengen? Ik bel ze op. ING: “Alleen het logo van ING is te zien op de shirts van de voetballers. Verder doen wij niets aan reclame.” Gaat de promotie op de shirts er sober uitzien, zoals bij de Denen? “Ik ga je niet vertellen wat wij inhoudelijk in het contract hebben afgesproken over shirts.”

AH schrijft nog bezig te zijn met de invulling van een campagne. Een dag later komt een commercial naar buiten waarin aanvoerder Virgil van Dijk een boodschap heeft. “Oranje, dat zijn wij.” Hartstikke lief, maar geen woord over de situatie in Qatar. Je krijgt wel een gratis patch als je 15 euro aan boodschappen hebt gekocht. Gaan ze het logo als statement soberder op de voetbalshirts drukken? Geen antwoord. Ook KPN zal geen enkele reclame maken refererend aan het WK. “Je kunt wel kaarten winnen voor het Huis van Oranje, een leuk feestje.” De Nederlandse Loterij zegt dat de reguliere commercials doorgaan tijdens het WK. “Dat is ons statement.” Bitvavo laat niet van zich horen.

Wat een slappe hap. In plaats van met dure, lawaaiige oranjecampagnes profiteren de sponsoren nu in stilte van ons elftal in Qatar. Waar homoseksualiteit verboden is, geen pers- en internetvrijheid is, vrouwen geen gelijke rechten hebben en meer dan 6500 arbeidsmigranten het leven hebben gelaten om voetbalstadions te bouwen.

Zwijgen is toestemmen.

Verslaggever en RADAR-presentator Fons Hendriks baant zich een weg door reclames, claims en de kleine lettertjes – en haalt verhaal.