Wat een geniaal idee van Bar Ramona om steak tartare op een bagel te smeren

Culinair schrijver Monique van Loon bestelt en bespreekt een thuisbezorgmaaltijd. Dit keer van: Bar Ramona.

Waar bestellen we?

Het enige lichtpuntje van de pandemie, waar we langzaam uit aan het kruipen zijn, is dat de creativiteit van ondernemers ontegenzeggelijk is aangewakkerd. Hoezeer het ook stormde in de sector, er zijn ontelbaar veel toffe nieuwe concepten opgericht. Soms worden uit nood de mooiste dingen geboren.

Zo ook bij Bar Ramona aan De Clercqstraat, onderdeel van de zegevierende horecaclub De Drie Wijzen uit Oost. In 2020 koos Ramona voor Frites uit Zuyd als coronabuddy: gezamenlijk openden ze Frites uit Luyk, een fijne friterie. Begin dit jaar borduurden ze verder door op hun culinaire aanbod en zag Ramona’s bagelshop het licht. New Yorkse bagels, rechtstreeks geïmporteerd uit de Bronx, met liefde door chef Graeme belegd.

Benieuwd naar het beleg…

Er zijn drie type bagels (naturel, sesam en everything met zaadjes) met negen soorten beleg. Het type bagel zit vast aan het soort beleg; je kan dus niet zelf los kiezen. De prijzen zijn overigens wel aan de hoge kant (variërend van ongeveer 6 tot 12 euro), maar de toppings wijken dan ook af van de standaard die je van veel bagelshops gewend bent. De standaard roomkaas wordt hier bijvoorbeeld vergezeld van gekonfijte tomaatjes en walnotenpesto. Of wat dacht je van een cheese steak bagel: met biefstuk, cheddar, ui en jalapeño?

Naast de ronde-broodjes-met-gat vind ik friet, drankjes (waaronder originele smoothies) en twee taartjes op de kaart.

Rijden maar!

Op de afgesproken tijd open ik de met zorg ingepakte tas waar ik drie bagels en één sapje uit tover. Ik kan er kort over zijn: alle zijn raak. Wat een kwaliteit, wat een goede smaken en hóe royaal belegd.

De bagel burrata (€9,95) met extreem romige buffelmozzarella, coeur de boeuf-tomaat en walnotenpesto is als een caprese, maar dan beter. Vooral de pesto brengt de nodige pit. Heerlijk.

Ook de bagel club chicken (€11,95) met kip, bacon, tomaat, sla en Japanse mayonaise is een winnaar. Het spek is belachelijk crispy, maar de kip steelt de show: twee flinke dijen in een krokant KFC-achtig jasje – maar dan duizend keer beter dan KFC. Donker gefrituurd, maar nog botermals van binnen. De andere condimenten zorgen voor voldoende frisheid.

Terwijl ik de meer dan prima Scarlett smoothie (€4,95 voor 300 ml) met rode biet, wortel, papaja, appel, gember, selderij en lucuma opslurp, proef ik het gerecht waar ik uiteindelijk het meest enthousiast over word. De bagel steak tartare (€9,95). Wat een geniaal idee om dit Franse gerecht van fijngehakt rauw rundvlees op een bagel te smeren! Het vlees is subliem en de zalvige dragonmayonaise, frisse augurk, sla en radijsjes maken het feest compleet. Absoluut het proeven waard.

Bar Ramona Open ma-zo 11.00 tot 17.00 uur

Bestellen via UberEats en Deliveroo

Prijs €36,80 voor drie bagels en een smoothie

Aanrader Absoluut!

