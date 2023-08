Wat doen tieners op hun telefoon? Zoë (13): ‘Snapchat gebruik ik als een soort WhatsApp’

Zoë (13).

Hoelang zit je per dag op je telefoon?

“Ongeveer zes uur. Het verschilt per dag, omdat ik veel minder op mijn telefoon zit als ik leuke dingen aan het doen ben. Thuis zijn er niet echt regels over, behalve dat ik geen telefoon tijdens het eten mag gebruiken. Mijn ouders zeggen wel vaak dat ik mijn telefoon even moet wegleggen. Op school komt er een telefoonverbod, dat geldt alleen niet in de pauzes.”

Welke app gebruik je het meest?

“Ik denk dat ik de meeste tijd verbruik op TikTok. Je ziet daar allerlei soorten filmpjes die ik bijna allemaal wel leuk vind en die ook nog eens nuttig zijn, zoals video’s over bakken of vakanties. Snapchat gebruik ik na TikTok het meeste omdat mijn vrienden en ik dat gebruiken als een soort WhatsApp.”

Zijn er influencers die je volgt?

“Ja, ik volg bijvoorbeeld Julia Heenman, ik vind haar erg grappig. Jade Anna, die maakt lifestylefilmpjes en dagvlogs, volg ik ook. Maar ik kijk eigenlijk meer TikToks van mensen die ik niet ken dan van influencers omdat die op mijn for you page terechtkomen.”

Post je zelf ook dingen?

“Ja, op TikTok en op Instagram voor mijn vriendinnen en mensen die mij volgen. Ik maak dan dansfilmpjes, filmpjes waarin ik een liedje playback of vakantievideo’s. Ik kijk soms hoeveel likes mijn TikTok heeft als ik hem net heb gepost, maar ik zit niet om de minuut te kijken.”

Houd je je bezig met je privacy als je dingen post?

“Ik heb twee TikTok-accounts, eentje die open is en een privé-account die alleen gezien kan worden door goede vriendinnen. Op mijn open account zou ik bijvoorbeeld nooit iets posten van mezelf in een bikini. Als ik een TikTok maak met anderen en zij zijn er niet blij mee, doen we hem altijd opnieuw.”