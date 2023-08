Wat doen tieners op hun telefoon? Simon (13): ‘Het liefst kijk ik naar mensen die salto’s maken’

Simon: 'TikTok heb ik laatst per ongeluk verwijderd. Eerst had ik 200 volgers, met mijn nieuwe account maar 16.'

Hoelang zit je per dag op je telefoon?

“Gemiddeld drie tot vier uur. Vorige week was het minder omdat ik op zeilkamp was, toen had ik wel betere dingen te doen. Nu het zomervakantie is, zit ik vaker op mijn telefoon. Behalve als we op vakantie zijn in Frankrijk, dan zwem ik de hele dag.”

Wat doe je meestal op je telefoon?

“Filmpjes kijken op YouTube en TikTok en soms Instagram. Ik kijk heel veel verschillende dingen. Het liefst kijk ik naar mensen die salto’s maken, omdat ik dat zelf ook leuk vind om te doen. TikTok heb ik laatst per ongeluk verwijderd. Eerst had ik 200 volgers, met mijn nieuwe account maar 16.”

Welke app gebruik je het meest?

“Snapchat, zodat ik Snapstreaks kan versturen. Een streak krijg je als je elke dag een foto naar iemand stuurt. Mijn langste streak is 954, die loopt nu nog steeds. Dit doe ik met een vriend. In de ochtend en in de avond stuur ik een foto van het plafond. Overdag stuur ik een foto van mezelf.”

Wat zou je doen als je je telefoon kwijtraakt?

“Ik zou zo snel mogelijk op mijn Snapchataccount inloggen op de telefoon van mijn vader, zodat ik de streak kan houden. Tegenwoordig kan je betalen om je streak terug te krijgen, als je een dag hebt gemist. Laatst kreeg ik bij een streak van 60 de optie om 1,50 euro te betalen, maar dat heb ik niet gedaan.”

Wat voor profielfoto gebruik je meestal?

“Ik doe altijd een grappige foto, zonder filter want dat vind ik onzin. Elke twee maanden verander ik mijn foto, omdat ik ook verander. Nu is mijn foto niet helemaal up-to-date, omdat ik lang haar heb op de foto terwijl ik mijn haar heb gemillimeterd.”