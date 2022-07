Wat doen tieners op hun telefoon? Naud (14): ‘In Oud-Zuid krijgen kinderen al een telefoon als ze vijf zijn’

Hoelang zit je per dag op je telefoon?

“Als muziek luisteren meetelt, denk ik vijf à zes uur per dag. Ik luister ongeveer twee uur per dag naar muziek. Verder zit ik ook twee uur per dag op sociale media of kijk ik series of YouTubevideos, daar gaat sneller veel tijd in zitten. Een berichtje sturen duurt maar tien seconden, een video op YouTube al snel tien minuten.”

Hoe lang heb je al een telefoon?

“Ik denk vanaf dat ik negen of tien ben. Ik woon in Oud-Zuid. Sommigen kinderen krijgen hier al een telefoon als ze vijf of zes zijn. Dat zal op andere plekken anders zijn. Vanaf de middelbare school heeft iedereen een telefoon, dat wordt ook van je verwacht: Magister, het rooster, alles staat online.”

Vraag je toestemming aan je vrienden om foto’s of video’s waar zij op staan te plaatsen?

“We checken altijd of iedereen het oké vindt. Dan delen we de video eerst met elkaar via WhatsApp. Ik wil graag dat mensen het ook bij mij checken van tevoren.”

Hoe ziet de toekomst van de telefoon eruit?

“Ik denk dat het idee van een apparaatje waarmee we communiceren zal blijven. De primaire functie van een telefoon is communicatie, maar we kunnen natuurlijk al veel meer dan bellen en appen. Het zal in de toekomst anders zijn dan nu, we zullen meer kunnen. Ik denk dat het design dat we nu hebben, een vierkant met een scherm, nog een tijd zo zal blijven.”

Zit je ook al op BeReal?

“Ja, ik vind BeReal erg leuk omdat je een foto hebt van twee kanten tegelijk. Je kunt echt zien wat mensen aan het doen zijn. Dat klinkt een beetje eng, maar zo is het niet. Het is leuk dat het als een verrassing komt wanneer je een foto gaat maken en je kunt ook op anderen reageren met een foto. Dat kan op andere sociale media niet.”