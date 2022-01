Wat doen tieners op hun telefoon? Lulu (16): ‘Ik word gek van social media’

Lulu (16)

Naam: Lulu (16)

Hoe lang zit je per dag op je telefoon?

“Tijdens de lockdown zo’n vijf à zes uur. Nu school weer begonnen is wel minder, zo’n drie à vier uur. Het is echt te veel, vind ik. Er gebeurt zoveel meer leuks in je leven. Op je telefoon ben je snel kostbare tijd kwijt door nutteloze dingen te doen.”

Hoe oud was je toen je je eerste telefoon kreeg?

“Tien. Ik had al twee jaar gezeurd om een telefoon. Uiteindelijk kreeg ik een klaptelefoon, terwijl al mijn vriendinnen een iPhone hadden. Ik vond het een beetje suf, maar ik moest het er maar mee doen.”

Word je weleens gek van je telefoon?

“Nee, maar van social media wel. Van heel dunne meiden die geprezen worden op internet en puur en alleen volgers krijgen omdat ze slank zijn. In de comments zie je dan dingen als: ‘ga een broodje eten’. Als vrouwen wat breder zijn, zijn de comments: ‘ga afvallen’. Het is ook nooit goed.”

Krijg je weleens negatieve reacties die je bijblijven?

“Ik post wel eens in mijn story over Black Lives Matter of over de verkiezingen in Amerika. Mensen reageren soms dat met ze het er niet mee eens zijn of dat ze vinden dat het niet klopt. Het stimuleert je om dieper te gaan zoeken. Ik ben ook benieuwd naar de reden waarom zij het er niet mee eens zijn.”

Wat doe je vooral met sociale media?

“Ik vind het leuk om van mijn vrienden te zien waar ze zijn geweest. Dan kan je daar in het echte leven een gesprek over houden. Qua politiek krijg ik veel meer mee op social media dan via televisie. Ik volg op Instagram The White House, GroenLinks en Kamala Harris. Het account van de NOS vind ik ook heel fijn.”