Wat doen tieners op hun telefoon? Lotte (10): ‘Op Insta volg ik veel voetballers van mijn favoriete voetbalteam Celtic’

Hoelang per dag zit je op je telefoon?

“Ongeveer twee uur per dag. En dan van half tien ’s ochtends tot negen uur ’s avonds. Ik zit er niet op als ik wakker word en niet als ik ga slapen, dat zijn de regels van mijn vader en moeder. Ik ben het daarmee eens, maar ook oneens. Vroeger zat ik minder op sport en meer op mijn telefoon. Door sport en naschoolse activiteiten ben ik nu drukker.”

Wat is je favoriete app en waarom?

“YouTube, Instagram en Stumble Guys. Dat laatste is een game, er zit veel variatie in en dat maakt het leuk. Op Insta volg ik veel voetballers van mijn favoriete voetbalteam Celtic. Mijn vader is fan van die club en ik dus ook. Op YouTube kijk ik naar Mr. Beast en filmpjes van pianospelers. Ik speel zelf piano, dus zo kan ik leren om beter te worden.”

Word je wel eens gek of onrustig van je telefoon?

“Nee dat niet. Maar als ik er lang op zit, wil ik er niet meer af. En dan word je er wel moe van en weet je niet meer wat je moet kijken. Dan ga je toch maar dingen kijken die je al gezien hebt.”

Waar zou je je tijd aan besteden als je geen telefoon had?

“Meer sporten, piano oefenen en tekenen en knutselen. Ik heb soms wel het idee dat de telefoon ten koste gaat van andere dingen. Bijvoorbeeld als ik bijna naar bed ga, dan kan ik kiezen tussen lezen en scrollen. Omdat ik dan veel scrol, vergeet ik waar ik was in mijn leuke boek. En dan moet ik weer terug. Zo duurt het misschien een paar jaar tot ik een paar boeken uit heb!”

Als je moest kiezen: nooit meer op je telefoon zitten of nooit meer lezen?

“Nooit meer op mijn telefoon. Want als ik nooit meer zou kunnen lezen, zou ik alleen maar op mijn telefoon zitten. Ik wist dit antwoord snel, want het is me vaker gevraagd. Bijvoorbeeld door mijn vader en moeder.”