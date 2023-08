Wat doen tieners op hun telefoon? Koen (13): ‘Influencer zijn lijkt me niet leuk’

Hoelang zit je per dag op je telefoon?

“Twee uur per dag, maar ik zit ook veel op mijn laptop. Bij elkaar kijk ik ongeveer drieënhalf uur per dag naar een scherm. Op mijn telefoon kijk ik veel TikTok en zit ik op sociale media, Snapchat en WhatsApp. Instagram heb ik niet. De sociale media die ik heb, vind ik al genoeg. Op mijn laptop kijk ik veel YouTube en game ik. Ik kijk veel verschillende youtubers, vooral mensen die ik grappig vind.”

Wie volg je op sociale media?

“Ik vind het leuk om dingen te leren op sociale media, dus ik kijk bijvoorbeeld TikToks waarin dingen worden uitgelegd, kookvideo’s of geschiedenisvideo’s. Soms probeer ik ook de recepten uit TikTokfilmpjes zelf.”

Zou je zelf een influencer willen zijn?

“Nee, dat lijkt me niet zo leuk. Het werk – vlogs maken zoals Enzo Knol doet – lijkt me wel leuk. Maar het beroemd zijn lijkt me niet leuk. Je wordt de hele tijd herkend op straat, je kan nooit meer iets normaals doen. En er wordt de hele tijd over je geroddeld.”

Reageer je snel op berichten?

“Niet altijd. Meestal kijk ik één keer per uur op mijn telefoon. Sommige van mijn vrienden reageren altijd meteen, die zitten blijkbaar de hele tijd op hun telefoon. Als een bericht niet belangrijk is, reageer ik er ook niet meteen op. Als ik de groepsapp van mijn klas lees, bijvoorbeeld, denk ik: hier antwoord ik later wel op.”

Mag je je telefoon op school gebruiken?

“Tijdens de pauze wel, tijdens de les moet je hem in een telefoonzak doen. Bij sommige docenten mag je hem ook in je tas houden. Maar als ze dan zien dat je hem gebruikt, moet je hem inleveren en aan het eind van de dag weer ophalen. Een telefoonverbod voor de hele dag zou me misschien wel handig lijken. Dan kun je in de pauzes echt met elkaar praten, vaak zit iedereen nu gewoon op zijn telefoon.”