Wat doen tieners op hun telefoon? Izabel (13): ‘Ik heb een Instagramaccount voor paardrijden’

Izabel.

Hoelang zit je per dag op je telefoon?

“Mijn schermtijd is vijf uur. Ik weet eigenlijk niet hoe ik dat doe, want ik werk veel aan school en in de middag ga ik naar paardrijden of atletiek. Op school moeten we onze telefoons in een telefoontas doen. Vorig jaar was dat nog niet zo, maar dit jaar wel. Het is fijn, want dan kan je opletten tijdens de les. Ik zit het meest op TikTok, vooral filmpjes van dieren vind ik leuk. Voetbal kijk ik ook best vaak, al heb daar niet heel veel mee.”

Hoeveel volgers heb je?

“Vroeger had ik een account met zeshonderd volgers, maar toen mocht ik eigenlijk nog niet op TikTok. Nu heb ik zo’n tweehonderd volgers, niet echt bijzonder. Ik post dansjes met vriendinnen.”

Hou je je weleens bezig met privacy?

“Soms wil een raar account je volgen, daar kun je zelf niks aan doen, dat zijn TikTok-bots. Ze sturen rare linkjes naar 18+-websites, die moet je verwijderen en er niet op klikken. Dat kwam op het Jeugdjournaal. Iedereen zit op TikTok, maar er wordt wel veel over gepraat dat het misschien weggaat, omdat ze in China privacyregels gebruiken die in Nederland niet mogen worden gebruikt, volgens mij.”

Wat zou je het meest missen als je telefoon stuk zou gaan?

“WhatsApp en al mijn foto's. Ik heb veel foto’s van mijn katten, met mijn vriendinnen en van de paarden. Zo heb ik een Instagramaccount voor alleen paardrijden, daar post ik om de twee weken een foto van de paarden op, of een filmpje van dat ik aan het rijden ben. Als er een vriendin meekomt naar paardrijden vind ik het wel leuk als ze filmt, want het is leuk om jezelf terug te zien.”

Wat zou je nooit online zetten?

“Naaktfoto’s en als ik per ongeluk iets verkeerd doe met paardrijden, dat hoeft niet iedereen te zien. Ik vraag ook altijd of vriendinnen het goed vinden als ik een foto met hen post. Soms is de foto wel leuk, maar dan ziet je gezicht er een beetje stom uit precies op die foto, dus dan doe ik er gewoon iets voor.”