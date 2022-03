Wat doen tieners op hun telefoon? Isa (17): ‘Ik heb iedereen ontvolgd door wie ik onzeker word’

Isa (17)

Hoelang zit je per dag op je telefoon?

“Te lang. Vier à vijf uur, misschien wel langer, hoor. Ik vind het wel jammer dat m’n telefoon zo bij me is. Ik zou er graag een beetje vanaf willen. Soms probeer ik dat, maar dingen als TikTok zijn zo verslavend. Telefoons zijn ook echt heel leuk.”

Wil jij altijd het nieuwste model telefoon hebben?

“Nee, als hij maar een goede camera heeft. Ik maak graag foto’s en wil later fotograaf worden. Met een telefoon kan je heel erg veel. De foto’s die ik maak, plaats ik dan op Instagram. Ik ben ook de persoonlijke fotograaf van al mijn vrienden. Op feestjes ben ik altijd degene die foto’s moet maken.”

Heb je een openbaar profiel?

“Ik heb twee accounts. Een persoonlijk en een account voor mijn fotografie. Beide zijn openbaar, omdat het mij niet uitmaakt wie mijn foto’s ziet. Ik zou niet zo goed weten waarom ik het voor mezelf zou houden. Ik vind het ook gewoon leuk om te delen.”

Volg je veel influencers?

“Eigenlijk niet, ik heb iedereen ontvolgd door wie ik onzeker zou kunnen worden. Ik word niet gelukkiger van naar foto’s kijken van influencers, dus waarom zou ik ze dan volgen? Ik kijk naar niemand op, behalve naar mezelf. Maar tuurlijk heb ik weleens dat ik een foto voorbij zie komen en denk: zo zou ik er ook wel uit willen zien.”

Wie zou iedereen moeten volgen?

“Bodypositivity vind ik heel goed, maar het is vaak zo’n beladen onderwerp. Ik volg @vivianhoorn en zij is heel nuchter over haar lichaam. Zij is wat voller, maar gaat daar luchtig mee om en maakt er grappige filmpjes over. Op die manier is het onderwerp niet zo overdreven heftig.”