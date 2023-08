Wat doen tieners op hun telefoon? Filippe (12): ‘Ik heb niet zo veel met influencers, ik vind hun levensverhalen niet zo interessant’

Fillipe. Beeld Fillipe

Hoelang zit je per dag op je telefoon?

“Tussen de twee en drie uur. We hebben er thuis geen regels over, maar ik leg mijn telefoon zelf best snel weg. En soms zeggen mijn ouders: ‘Zo is het wel goed geweest.’ Op school mag je je telefoon niet in de klas gebruiken, die moet dan in een tas. Dat vind ik een goede regel, want door de telefoon kun je op school afgeleid zijn.”

Wat zijn je favoriete apps?

“WhatsApp en Snapchat, omdat ik daarmee contact hou met mijn vrienden. Ik zit in veel groepen, daarin praten we met elkaar. We sturen ook veel memes. Ik volg het nieuws, bijvoorbeeld het Jeugdjournaal via Instagram en het volwassenenjournaal via de NPO-app. Instagram heb ik wel, maar ik doe er niet heel veel mee. Ik post zelf geen foto’s. Dat komt misschien nog wel. Insta is niet heel populair onder mijn vrienden.”

Volg je ook influencers?

“Mijn vrienden volgen influencers, maar vooral bekende voetballers als Haaland of Ronaldo. Dat zijn hun voorbeelden. Ik doe zelf niet zo veel met influencers, ik vind hun levensverhalen niet zo interessant.”

Word je weleens onrustig van je telefoon?

“Soms krijg ik appjes binnen wanneer ik me probeer te concentreren, bijvoorbeeld tijdens huiswerk maken. Dan zet ik mijn telefoon op stil, maar dan gaan mijn vrienden me juist bellen. Ik kan leuke dingen doen op de telefoon, maar dan moet ik eerst mijn huiswerk af hebben.”

Waar zou je je tijd aan besteden als je geen telefoon had?

“Andere leuke dingen verzinnen om met mijn vrienden of familieleden te doen. Ik vind sporten erg leuk, ik tafeltennis en voetbal veel. Als ik geen telefoon had, zou ik afspreken en bij elkaar thuis leuke dingen gaan doen. Ik sport sowieso liever dan dat ik op mijn telefoon zit.”