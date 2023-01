Wat doen tieners op hun telefoon? Felien (12): ‘Scrollen op Instagram en TikTok is volgens mij verslavend’

Hoelang zit je per dag op je telefoon?

“Gemiddeld anderhalf uur. Met mijn ouders heb ik afgesproken om dat als schermtijd in te stellen. Daarna gaat er een slotje op en kan ik niet meer op mijn telefoon. Er zijn wel een paar uitzonderingen. Op maandag heb ik iets meer schermtijd, omdat ik mijn telefoon dan gebruik voor het vak kunst-plus op school; daarvoor moet ik nu een korte film maken en ik heb hem dus nodig om te filmen.”

Wat voor apps gebruik je?

“Ik heb Snapchat en Whatsapp. Ik zit vooral op Snapchat. Je kunt hier heel veel spelletjes spelen, en terwijl je aan het spelen bent kun je chatten met vriendinnen. Verder zit ik niet op sociale media als Instagram, TikTok of YouTube. Ik ben eigenlijk niet heel erg van het online, maar doe liever dingen die ik echt leuk vind in mijn vrije tijd.”

Zoals?

“Samen met een vriendin heb ik een eigen bedrijf. We maken oorbellen van Fimoklei en kettinkjes en ringen van kralen. Ook maken we haarbanden van stof, die naaien we en dan doen we er dik ijzerdraad in om ze te vormen. Dit verkopen we trouwens wel via Instagram, op een gezamenlijk account op de telefoon van mijn vriendin. Ons account heet @_studiozaterdag.”

Vind je dat mensen te veel op hun telefoon zitten?

“In mijn vriendengroep zitten ze niet superlang op hun telefoon, maar ik hoorde dat een meisje uit mijn klas bijna op dertien uur gemiddeld zat, dat vind ik echt héél lang. Dat zou betekenen dat je zodra je uit school komt alleen maar op je telefoon zit. Dat lijkt mij een beetje saai.”

Kies je er bewust voor geen andere sociale media te gebruiken?

“Als ik afspraken maak met mijn ouders over hoe ik er veilig mee kan omgaan, mag ik wel op sociale media, maar ik hoef het zelf niet per se. Dat scrollen op Instagram en TikTok is volgens mij ook heel verslavend.”