Wat doen tieners op hun telefoon? Carita (12): ‘Op sociale media wil iedereen hetzelfde zijn’

Hoelang zit je per dag op je telefoon?

“Ik was vorige week voor danslessen in Londen, daar hadden we een heel streng schema waarbij je maar een kwartier per dag op je telefoon mocht om je ouders te bellen. Voor de rest van de dag moest je je telefoon inleveren. Gelukkig had ik er weinig last van, want ik was druk bezig met dansen.”

Wanneer miste je je telefoon het meest?

“Ik houd enorm van fotografie, daar gebruik ik mijn telefoon het meeste voor. Elke keer als ik iets leuks zag in Londen dat ik wilde fotograferen, greep ik automatisch naar mijn telefoon om me dan pas te realiseren dat ik die niet had.”

Wat doe je met de foto’s die je maakt?

“Ik mag van mijn ouders geen sociale media, dus meestal stuur ik ze via WhatsApp door naar mijn vrienden, of zet ik ze in mijn WhatsAppstatus om ze met hen te delen. Ik krijg er veel positieve reacties op, zoals ‘wat leuk’, of ‘ik ben jaloers’.”

Mis je het om sociale media te hebben?

“Ik vind het ergens wel jammer, want ik mis bijvoorbeeld TikToktrends zoals dansjes die iedereen doet, en moet dan door klasgenoten op de hoogte worden gebracht. Maar ik snap het ook van mijn ouders, want sociale media zijn natuurlijk superverslavend.”

Wat vind je van sociale media?

“Ik denk dat het je creativiteit weg kan nemen. Op sociale media wil iedereen hetzelfde zijn, om populair te worden op het internet. Daarvoor moet je je aanpassen, zodat mensen je leuker vinden. Een beetje aanpassen is goed, maar probeer toch altijd zoveel mogelijk jezelf te zijn. Waarom zou je jezelf aanpassen zodat andere mensen je leuk vinden?”