Wat doen tieners op hun telefoon? Amber (18): ‘Vlogs vind ik vreselijk’

Hoelang zit je per dag op je telefoon?

“Per dag tussen de 7 en 8 uur. Dat beeld is een beetje vertekend, want als ik ga slapen zet ik altijd filmpjes aan. Ze lopen nog lang door terwijl ik al slaap. Ik maak het meest gebruik van Instagram, YouTube en Whatsapp. TikTok heb ik wel, maar gebruik ik niet. Ik vind het maar saai. Liever zit ik op de reels van Instagram, dat gaat sneller.”

Wat kijk je op YouTube?

“Sowieso Arjan Lubach, hij is echt geniaal. Naar zijn video’s zou ik de hele dag kunnen kijken. Maar ook andere dingen, het is heel divers. Zo kijk ik naar make-uptutorials en video’s over mensen die reageren op het programma Lang Leve de Liefde of gamevideo’s.”

Waar kijk je absoluut niet naar op YouTube?

“Vlogs! Ik vind dat vreselijk. Veel mensen om mij heen kijken naar vlogs van influencers als Anna Nooshin en Monica Geuze, maar ik moet daar niks van hebben. Vooral de term influencer staat mij tegen. Mijn ouders beïnvloeden mij ook, zijn dat dan ook influencers? De enige influencer die ik volg is Vera Camilla. Zij is niet zo met advertenties bezig en staat echt ergens voor. Zo wil ze mensen bewust maken van bodypositivity en ongelijkheid, dat vind ik wel belangrijk.”

Wat vind je van de invloed van influencers?

“Ze oefenen veel invloed uit op jonge kinderen met een kwetsbare leeftijd. Het hoeft niet altijd negatief te zijn, maar ze hebben een groot podium. Sommige influencers zijn heel realistisch, maar sommige doen de werkelijkheid ook mooier voor dan het daadwerkelijk is. Veel mensen in mijn omgeving zeggen dat ze influencer willen worden. Van mij hoeft dat niet.”

Wie staat er op je achtergrond?

“Mijn vriend. Best grappig, negen van de tien keer is het een foto van hem. Ik ben gewoon gek op hem.”