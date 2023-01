Wat doen al die met bloemen versierde fietsen in Oud-West en De Baarsjes?

Beeld Eva Plevier

Waarom verdient de buurt een cadeautje?

“Net als alle Amsterdammers worden we in De Baarsjes en Oud-West gek van alle werkzaamheden aan bruggen en straten. Stichting Ondernemers Oud-West, die verbindende acties in West organiseert, bedacht FlowerPower West; met bloemen versierde fietsen op bruggen en in straten. Hiermee willen we een glimlach op het gezicht van de buurtbewoners toveren en ze bedanken voor hun geduld.”

Jullie sloegen de handen ineen met de Flowerbikeman en Reflower, die boeketten maken van blijvende bloemen.

“Warren Gregory, beter bekend als de Flowerbikeman, is ooit begonnen met het stallen van versierde fietsen op verschillende plekken in zijn buurt, zodat zijn vrouw, die ziek was, de weg naar huis weer terug kon vinden. Zijn fietsen staan voor liefde en geluk. Dit is zijn eerste expositie. Flyers met de route langs de elf fietsen vind je op diverse locaties, zoals Café Zurich en De Hallen.”

In de grachtengordel zijn de bloemenfietsen een populair selfie-object voor dagjesmensen en toeristen. Is dat ook al zo in West?

“We hopen met de fietsen zeker ook nieuwe bezoekers naar West te trekken en roepen iedereen op, óók buurtbewoners, een foto te maken met de fietsen en die te delen op Instagram: @FlowerPowerWest en @flowerbikeman, die wereldwijd veel volgers heeft.”