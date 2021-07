Wat de film Golden Balls ons kan leren over de penisraket van Jeff Bezos

Javier Bardem kijkt neer op Benidorm in Golden Balls. Beeld Imageselect / LOLAFILMS / Album

Benito González was een belegen mop uit de vorige eeuw geworden. Een schim in het geheugen. Een passant. Maar nu staat hij weer fier overeind op de sokkel die hij voor zichzelf oprichtte, met de karaokespeler waarop hij een mopje Julio Iglesias ten beste geeft. Benito schopte het in Benidorm van bouwvakker tot projectontwikkelaar. Hij moest en zou naar de top. Hoger dan de rest. Wat een kerel. Wat een eikel. Maar waarom spookt de hoofdpersoon van Golden Balls (Huevos de Oro, 1993) nu ineens door het hoofd? Het komt door Bezos versus Branson, dat kan niet missen.

Het is een torenhoog cliché sinds de eerste testvlucht in 2015, maar de raket van Jeff Bezos ziet er werkelijk uit als een kolossale penis. De schacht herbergt de brandstof en aandrijving, de eikel biedt plaats aan baas Bezos en zijn uitverkoren passagiers. Het is misschien lullig om het zo badinerend op te schrijven, maar kijk nog eens naar die raket en probeer de gelijkenis te ontkennen.

We mogen aannemen dat de vormgeving van Bezos’ speeltje geheel in dienst staat van de functie. Hij bedoelt er waarschijnlijk niets mee. Dit is simpelweg de beste manier om mensen van de aarde naar de ruimte te schieten. Daarom zagen alle bemande raketten die in de afgelopen eeuw de lucht in werden geschoten er precies zo uit als Bezos’ superleuter. Of niet soms?

Hoog in de bol

Archiefonderzoek voert ons naar een enkele voorganger met een verwant ontwerp. In 1974 introduceerde de Amerikaanse seksfilmer Howard Ziehm een penisraket die zich alleen door een lichte curve en een paar staartvinnen van Bezos’ vliegende jongeheer onderscheidt. De gouden fallus van uitvinder Dr. Flexi Jerkoff brengt de helden in Flesh Gordon naar de planeet Porno, waar ze het tegen een wrede keizer en koddig geanimeerde monsters opnemen. De trucagespecialisten die de monsters tot leven brachten waren later bij Star Wars betrokken. Sommigen wonnen een Oscar. Maar niet voor Flesh Gordon.

De seksparodie op de oude Flash Gordon-filmserie uit 1936 is ontwapenend grappig en was ook behoorlijk succesvol. Op Bezos’ webwinkel Amazon is de film al jaren op dvd en blu-ray verkrijgbaar. Het zou zomaar kunnen dat Bezos tussen de bedrijven door naar Ziehms protopenis­raket keek en dacht: leuk geprobeerd, maar de mijne wordt groter!

Bezos heeft het hoog in de bol met zijn volstrekt schaamteloze uiting van suprematie. Dat geldt ook voor Richard Branson, die vorige week al een gat in de ozonlaag brandde om een paar minuten gewichtloos op ons neer te kijken. Elon Musk ziet het aan en lacht erom. Musk gaat toeristen niet alleen naar de ruimte brengen, er wordt een rondje maan beloofd. Waarom? Daarom!

Branson zag zich genoodzaakt om zijn frivole privévlucht naar nergenshuizen-in-het-luchtledige een groter belang toe te dichten. Het ging niet om een toeristische attractie voor mensen die al het geld van de wereld hebben, het diende een hoger doel. Want je kon vanuit de ruimte pas goed zien hoe kwetsbaar onze aarde is en hoeveel regenwoud er verdwenen was. Kan iemand die man helpen? Anders gaat hij weer naar boven om uit het raampje te kijken. Zie je wel, dat regenwoud is nog kleiner dan de vorige keer. Dat moeten we in de gaten houden.

Dubbel scoren

Omdat Branson de eerste privévlucht naar de ruimte maakte, moest Bezos wat bedenken om toch nog in de geschiedenisboekjes te komen. Daarom liet hij een 82-jarige vrouw en een 18-jarig kind aan boord. De oudste en de jongste ruimtevaarders uit de geschiedenis in je raket, dat is dubbel scoren. En dan ook nog 20 kilometer hoger komen dan Branson? Win-win!

Benito González zou het helemaal begrijpen. Met zijn opkomst en ondergang in Golden Balls haalde de Spaanse regisseur Bigas Luna uit naar alle kerels die een monument voor zichzelf oprichten. De door Javier Bardem vertolkte Benito bouwt zijn gammele Torre Gonzáles in Benidorm dankzij zwendel en misbruik van de vrouwen in zijn leven. Wanneer hij een bankiersdochter trouwt om kapitaal te vergaren, vertelt ze hem over de Sears Tower in Chicago, het hoogste gebouw ter wereld. Benito is vol bewondering: die Amerikanen weten tenminste van aanpakken!

Tegenwoordig is de Sears Tower allang niet meer de hoogste toren. Die staat nu in Dubai en is bijna 830 meter hoog. De wereld is vol Benitos. Daarom zat er voor Bezos, Branson en Musk niets anders op dan raketten te bouwen.