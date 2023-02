Wat als niet mannen maar vrouwen de norm waren in de (top)sportwereld?

Beeld Sterre Kranenburg

‘Weg met de vrouwensport’, dat moet u even uitleggen.

“Op deze avond staat de positie van de vrouw in de sportwereld centraal. We gaan met sporters, columnisten en filmmakers een alternatieve werkelijkheid schetsen: wat als het andersom was en niet mannen, maar vrouwen de norm waren in sport? Hoe zou dat toekomstbeeld eruitzien?”

Wat schort er op dit moment aan in de (top)sportwereld?

“Als vrouw word je nog steeds erg in een hokje gestopt. Je wordt verleid om je uiterlijk als kapitaal in te zetten en vaak niet serieus genomen. Oók niet in beloning trouwens: van de honderd best betaalde atleten van 2022 waren er welgeteld twee vrouw! Ook in besturen zijn vrouwen zwaar ondervertegenwoordigd. Gelukkig heeft de Sportraad Amsterdam nu een vrouw als voorzitter: Ageeth Telleman.”

Wat heeft u zelf gemerkt van dat hokjesdenken?

“In mijn sport hebben vrouwen vaak het idee dat ze moeten compenseren door extra sexy te zijn, door roze te dragen. Je moet aan een bepaalde verwachting voldoen. Op mijn negentiende werd ik MMA-wereldkampioen in Japan. Als ik in Nederland vertelde wat ik deed dachten ze dat ik loog, want een vrouw in de vechtsport? Ik ben toen echt gaan inzien tegen welke vooroordelen je moet vechten.”

Wanneer is de avond geslaagd?

“We willen mensen niet allerlei oplossingen opleggen maar ze vooral aan het denken zetten. Ik heb het gevoel dat er anno 2023 écht andere gesprekken gevoerd worden op dit vlak: na MeToo en The Voice durven vrouwen zich meer uit te spreken over oneerlijke behandeling. We willen ook vooral een gevoel van hoop geven. Tijden zijn echt aan het veranderen.”

Kaarten voor Weg met de vrouwensport, van 20.00 tot 21.00 uur op donderdag 9 februari, zijn te koop via debatcentrum De Balie.