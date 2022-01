Warme ‘schoorsteencakes’, worteltaart, Ferrero cake: bij Chimney Cake House hebben ze formidabele baksels

Culinair schrijver Monique van Loon bestelt en bespreekt een thuisbezorgmaaltijd. Dit keer van: Chimney Cake House.

Waar bestellen we?

Bij Chimney Cake House, een bakkerij aan de Zeilstraat, brengen ze een ode aan de goddelijke tongbreker: kürtöskalács. Deze ‘schoorsteencakes’ zijn de zoete trots van Hongarije en Roemenië en worden op bijzondere wijze gemaakt. Lange, smalle banen van gerezen deeg worden in een spiraal om een houten stok geplakt. Deze wordt aan een spit in de oven gegaard. Eenmaal gebakken gaat de rol eruit en wordt de holle, knapperige cake bestreken met boter en door (kaneel)suiker gerold. Bij Chimney Cake House hebben ze een aantal soorten; van gesuikerd en geglazuurd tot afgetopt met kokos of chocolade. Maar er wordt meer gebakken dan kürtöskalács: talloze taarten, brownies, strudels en bananenbrood.

Lastig kiezen!

Ik ga voor twee soorten chimney cakes en drie punten taart. Bij de chimneys kun je trouwens voor een kleine (90 gram, ongeveer €3) of grote (170 gram, ongeveer €4,50) gaan, en het geheel desgewenst nog aankleden met extra toppings. Voor 1 euro krijg je bijvoorbeeld pindakaas, chocoladesaus of karamel erbij. Na 45 minuten pak ik de tas uit. De punten taart hadden beter verpakt kunnen worden, maar de schoorstenen zijn slim in aluminiumfolie gerold, waardoor ze nog warm zijn.

Kürtöskalács, ofwel ‘schoorsteencakes’. Beeld Monique van Loon

Tijd om te proeven…

De cinnamon sugar chimney cake (€3,20) laat zich het best beschrijven als de liefdesbaby van een churro en een zoete pretzel. Dit heeft eigenlijk geen topping of vulling nodig, al kan ik me voorstellen dat het ook leuk is om ze met roomijs te vullen en te serveren als dessert.

De sugar glaze chimney cake (€3) kan zonder dat krokante suikerrandje niet opboksen tegen z’n broer. Ik had gehoopt op dik, wit glazuur; de realiteit is wat doorzichtig gesmolten suiker. Jammer. Maar die eerste is dus zeker een aanrader! Bij de overige drie taarten valt het verschil in grootte op: één punt is half zo groot als een ander. Wat ze gemeen hebben: alle zijn formidabel en met veel liefde gemaakt.

Sommigen gruwelen ervan, maar ik kan de combinatie sinaasappel-chocolade wel waarderen. Mits goed uitgevoerd. Dat is gelukt bij de orange chocolate cheesecake (€4,50). De citrus in de roomkaasvulling is niet te overheersend en gaat wonderwel met de koekjesbodem en donkere ganache.Worteltaart-lovers opgelet: de carrot cake (€4,50) heeft de ideale balans tussen malse cake en smeuïge ­frosting, met gehakte walnoten bovenop.

Tot slot: de Ferrero cake (€5). Laagjes sponzig chocoladebiscuit gevuld met hazelnoot-botercrème: machtig, zoet, maar zó lekker. Alleen het laagje aardbeienjam had voor mij niet zo gehoeven. ­B­uiten dat: ik weet wel wat op mijn ­volgende verjaardag ga trakteren.

Chimney Cake House Open ma-zo 11.30 tot 20.30 uur (zo tot 18.30 uur)

Bestellen via Uber Eats, Deliveroo en Thuisbezorgd

Prijs €20,20 voor twee chimney cakes en drie punten taart

Aanrader Absoluut!

