Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: wanneer moet je rijst spoelen?

Een rijstkoker blijft een handig ding, maar rijst koken in een pan is eigenlijk net zo gemakkelijk. Dat mislukte bij mij alleen altijd. Tot ik les kreeg van mijn vrouw. We gebruiken basmatirijst en koken die droog in een pan. Op één kopje witte rijst gaan twee kopjes water en een snuf zout. Fruit de rijst aan in een beetje olie en giet het water erop. Breng snel aan de kook in een pan met dikke bodem en met deksel, en laat de rijst dan in 10 tot 15 minuten op laag vuur rustig al het water absorberen.

Droge rijst en plakrijst

Soms spoelt mijn vrouw de rijst voor het koken, en soms niet. Waarom? Ooit konden in rijst viezigheid en steentjes zitten, maar dat schijnt tegenwoordig echt niet meer zo te zijn. Je spoelt witte rijst voor het koken in principe om het poeder dat op de korrel komt te liggen eraf te spoelen. Dit zetmeel ontstaat doordat de korrels tegen elkaar aanschuren in de verpakking. Het spoelen doe je in een pan met koud water. Telkens als de rijst is overgoten en gemengd, giet je die door een zeef of vergiet. Net zolang tot het water helder is, zo’n vier of vijf keer. Een afgespoelde korrel zorgt voor mooie droge, fluffy rijst. Er zijn ook gerechten die juist om plakkerigheid en binding vragen, zoals risotto en rijstepap. Wil je dat de rijst wat plakkerig blijft, dan spoel je de korrel juist niet. Er is dus geen goed of fout bij wassen van rijst. Ongewassen rijst ruikt trouwens wel sterker en is minder lang houdbaar.

Voor- en naspel

Rijst koken is niet moeilijk. Maar als je tijd en geduld hebt voor voor- en naspel, wordt het eindresultaat beter. Met voorspel bedoel ik dat je de rijst kunt weken in koud water. De duur is afhankelijk van de korrel. Voor onze basmati is 30 minuten goed, dat zorgt voor een gelijkmatige garing. Trek tijdens het garen de deksel niet van de pan. Als de rijst gaar is, zet het vuur dan uit en laat de rijst nog zo’n 15 minuten rustig doorstomen – het naspel.

Bekijk hier nog meer tips van sterrenkok Joris Bijdendijk. Ook een vraag? Mail naar joris@parool.nl.