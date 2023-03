Wanneer een poppenhuis de enige optie blijkt in je huizenjacht

Beeld Anne Rosenberg

Meer dan een poppenhuis zit er niet in?

“Ja, dat is de situatie. Toen mijn vriend en ik een studio huurden, hadden we bovenburen die in coronatijd bedachten: we beginnen een eigen disco. Vanwege de dagelijkse feesten waren we wanhopig op zoek naar iets anders, maar kopen bleek onmogelijk. De prijzen zijn absurd. Uiteindelijk hebben we een andere huurwoning kunnen vinden. Fijn, maar toch jammer dat je 1000 euro per maand weggooit.”

Had je dat poppenhuis al?

“Nee, dat heb ik aangeschaft voor het project. Gevonden op Marktplaats, opgehaald in de Maasstraat. Daarna grapte ik: ‘Yes, eindelijk een eigen huis gekocht!’ Het inrichten heb ik naar eigen stijl gedaan, dus ik heb veel kringloopwinkels afgestruind. Toen ik een keer in Drenthe was, vond ik gelukkig een schoenendoos vol vintage minimeubeltjes.”

Je bent zelf te zien op de foto’s, met je vriend. Is het poppenhuis een soort blauwdruk voor het huis dat jullie ooit gaan vinden?

“Ja, dus ik heb expres voor een niet zo groot poppenhuis gekozen. Met een huis als dit zou ik ‘in het echt’ zo blij zijn. Het maken van de foto’s was erg grappig, we hebben hard gelachen om de huiselijke taferelen die we nadeden.”

Je benadert het probleem wel met een gezonde dosis humor.

“Dat doe ik altijd wel in mijn werk. Humor is een goede manier om mensen aan het denken te zetten. Met de serie probeer ik kritiek te leveren zonder woorden te gebruiken.”

De serie heet Keep on dreaming. Is dat meer cynisch of hoopvol?

“Toch wel cynisch. We zoeken wel, maar niet meer heel actief. Want we weten: op dit moment maken we geen kans.”

De fotoserie van Anne Rosenberg is van 21 maart tot 26 april te zien in OBA-locatie Javaplein.