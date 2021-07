Wandeling van de week: waan je wereldburger in Amstelpark en Buitenveldert

Beeld Jet de Nies

A.

Het Amstelpark vormt de warming-up voor de wandeling. Via de Amstel wandelen we een oase binnen. De Floriade, de wereldtuinbouwtentoonstelling van 1972, heeft de basis gelegd voor het park en dat zie je terug bij de paviljoens. Griekenland bracht Korinthische zuilen en Japan een zentuin. De Rododendronvallei vindt zijn oorsprong op de Chinese heuvels. Het smalspoortreintje, de doolhof, het rosarium en de orangerie zijn andere Floriade-sporen die je kunt herkennen.

Het Rietveld Huis, waar Zone2Source te vinden is. Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

B.

Voor actieve en spannende natuurbijdragen lopen we naar het Rietveld Huis, waar we Zone2Source vinden. Deze internationale ruimte voor kunst, natuur en technologie brengt in het hele Amstelpark een spannende programmering. Op dit moment is er een expositie waarbij kunstenaar Irene Kopelman geologie en tijd heeft verwerkt in de installatie van een Marslandschap. Kopelman geeft in de zomer diverse workshops voor kinderen, maar je vindt er ook veel andere projecten zoals de Floriade Fluisteringen van het kunstenaarsduo KCCM: vier hoorspelen over de geschiedenis van het Amstelpark.

C.

Verderop in het Amstelpark staan we stil bij Monument Rozenoord (2015), gemaakt door Ram Katzir ter nagedachtenis aan de fusilladeplaats Rozenoord, waar in de Tweede Wereldoorlog 140 Nederlanders zijn omgekomen. De honderd lege stoelen met betonnen naamplaten herdenken de gefusilleerden.

D.

Via de poort aan de Amstel, een kunstwerk van Krijn de Koning uit 2006, verlaten we het park. Deze uitgang is een van de vijf door kunstenaars ontworpen toegangspoorten die in opdracht van het stadsdeel zijn gemaakt. Als we later langs de Amstel lopen, kun je vanuit de bocht de zuidelijkste entree met de naam De Borcht (2006) van Joost Conijn zien: een hek met het ­effect van een pop-upboek.

E.

Ongetwijfeld een van de meest gefotografeerde beelden langs de Amstel is het Rembrandtbeeld, dat in 1969 door Han Wezelaar werd gemaakt ter gelegenheid van het 300ste sterfjaar van de schilder. Deze locatie bij de Riekermolen is door Rembrandt in diverse studies en etsen vastgelegd.

F.

Verderop trekt het felgroene hek van de Aemstel Schooltuin de aandacht, nabij de hoek van de Kalfjeslaan en Amsteldijk. De tuin biedt vijfhonderd kinderen de ruimte om te tuinieren en herbergt een lesgebouw, een kas en een bijenhoek. De opvallende toegangspoorten van de schooltuin zijn ontworpen door Frank Tjepkema. Als een sprookje symboliseren de afgebeelde figuren de grens tussen stad en natuur.

G.

We lopen de wereld in van tuinstad Buitenveldert, aangelegd in 1959 en van de stad afgesneden door de Ringweg A10. Het natuurpad van de Kalfjeslaan loopt door tot het Amsterdamse Bos, maar wij gaan rechtsaf de wijk in. De straten zijn rustig, groen en vernoemd naar buitenplaatsen, per provincie.

De straten in de wijk nabij het natuurpad van de Kalfjeslaan zijn rustig en groen. Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

H.

De diversiteit in de wijk herken je niet meteen aan de drukte op straat, maar vooral aan de culinaire sporen van de verschillende gemeenschappen. In de Kastelenbuurt vind je bijvoorbeeld het populaire Colombiaanse restaurant Tropico Latin Flavors, de Japanse delicatessen bij Atariya, de koosjere waren bij Mouwes en iets verderop de favoriete eettent van de Roelvinkbroertjes, La Brochette.

I.

We passeren het Gijsbrecht van Aemstelpark, genoemd naar de landsheer van Amsterdam en beter bekend van het toneelstuk van Joost van den Vondel, uit 1637. Het park maakt deel uit van een ecologische verbinding tussen het Amsterdamse Bos vanaf de Ringvaart in de Haarlemmermeer tot aan de Amstel.

J.

Het Gelderlandplein is het vaste winkelcentrum van burgemeester Femke Halsema en veel andere Amsterdammers die graag gebruikmaken van een parkeerplaats dicht bij de winkels. Het wereldse aanbod van de Aziatische supermarkt en fijne mediterrane waren van Gordal en Gusto di Casto zijn voor ons de trekkers.

K.

Even verderop bezoeken we de voetmassage bij Leelawadee Thai Massage in de Van Heenvlietlaan. Je waant je er in Thailand. De ruimtes zijn ingericht met rustbedden van bamboe. De stoffen gordijnen ontnemen het zicht op andermans voeten.

Bij Leelawadee Thai Massage in de Van Heenvlietlaan. Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

L.

Ontspannen lopen we door de lommerrijke straten terug naar het Amstelpark, waar bij de ingang Vis’Car Bert wacht. De visverkoper is een fenomeen in de buurt met een rijkdom aan Amsterdamse verhalen. ‘Car’ in de naam refereert naar Berts vrouw Carla, die in de weekenden meedoet. Met de vis en wat verhalen rijker lopen we verder de wereld in.

Floor van Spaendonck en Gijs Stork, ­Amsterdam door! Gijs & Floor – ­wandelen met een frisse blik op de stad, ­Uitgeverij Fjord, €22,50.