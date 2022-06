Wandelgids leidt langs geschiedenis van het onderwijs: ‘Amsterdam had de meest gevarieerde scholen van het land’

Gaan onderwijs en wandelen goed samen?

“Dat is een veelvoorkomende, oude combinatie, ja. Je ziet veel leraren wandelen, en van oudsher kennen we ook de schoolwandeling, een uitvinding van Jac. Thijsse, die zijn leerlingen mee naar buiten nam. Er is altijd wel een sterke connectie geweest tussen het basisonderwijs en de natuur om ons heen. Zo nam onderwijzer en schrijver Theo Thijssen zijn schoolkinderen mee naar het Oosterpark.”

Hoofdstuk twee is geheel gewijd aan Amsterdam, wat mogen we niet missen?

“De schoolwoning van de rode bovenmeester, Adriaan Gerhard, in de Raamstraat. Indertijd had een schoolhoofd recht op een woning plus tuin. Dat is nu in zekere zin ook weer actueel, wat betreft woningnood voor middeninkomens. Die Gerhard, een omstreden socialist, woonde daar in een heel mooi, wit huis, echt een vergeten plekje in de stad.”

Is Amsterdam een voorname onderwijsstad eigenlijk?

“De stad had de meest gevarieerde scholen van het land. Aan de schoolgevels kun je dat nog zien: de armen gingen kosteloos naar scholen die alleen een cijfer hadden. Scholen met een letter waren voor de middenstand, de burgerij ging naar een school met een naam, en aan de grachten had je kostbare kostscholen. De scholen waren bovendien onderverdeeld in katholiek, protestant-christelijk, openbaar en Joods.”

U schreef dit wandelboek met uw vriendin, Yolande Emmelot, oud-Kohnstamm-onderzoeker. Is het erg wetenschappelijk?

“Nee hoor, het is een wandelroute. De verhalen eromheen, en de filmpjes erbij die je via een QR-code kunt bekijken, die kloppen wel. Overigens, dat moet even gezegd: het boekje is Yolandes idee, zij is de wandelaar van ons tweeën.”