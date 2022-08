Wandelen langs muzikale hotspots van het jubilerende Grachtenfestival

Beeld Laura van der Bijl

A. Een kwal, een spinnenweb, een worm en een addertandvis zijn muziekinstrumenten in de kindermuziekvoorstelling Als je weet waarom een vis praat van Perforator, op 20 augustus in CC Amstel in de Diamantbuurt. Deze voorstelling is nog maar één voorbeeld van het verrassende programma van het Grachtenfestival.

CC Amstel is het startpunt van een muzikale wandeling waarin niets is wat het lijkt. Op deze locatie, verstopt achter de voormalige Asscher-diamantfabriek, vind je zowel een bibliotheek als een mooi podium, de opvolger van het Ostadetheater.

Aan de overkant vind je Cinetol, een creatieve broedplaats waar ook voorstellingen zijn. Architect Leendert van der Vlugt ontwierp het monumentale gebouw in 1929 voor de theosofische beweging, in de stijl van de nieuwe zakelijkheid. De theosofen zijn er nog, in een gebouw aan de rechterkant. De bioscoop en bibliotheek die later volgden, zijn nu vervangen door de broedplaats.

De Diamantstraat leidt ons langs het voormalige badhuis, waar jong en oud muziekles kan nemen of gebruik kan maken van de geluidsstudio. Muzikant Pieter Voogt verzorgt het monument en geeft hier slagwerklessen vanuit zijn drumstudio.

Beeld FLOOR VAN SPAENDONCK EN GIJS STORK

B. We lopen door het Beatrixpark naar de Thomaskerk op de Prinses Irenestraat 36, een architectonisch walhalla. Hier klinken op 19 augustus Rachmaninov en Piazzolla, gespeeld door cellist Laura de Armas en pianist Laure Cholé.

De kerk is gerealiseerd in 1966. De architect, Karel L. Sijmons, beschouwde dit project als zijn levenswerk. Bijzonder is dat diverse kerkrituelen, zoals de doop met het doopvont, onderdeel zijn van de architectuur. En er is een theater, waardoor religie en cultuur samenkomen.

De stijl die Sijmons navolgde valt onder het brutalisme: architectuur die wordt gekenmerkt door onafgewerkte, ruwe, materialen. Bij de Thomaskerk is dat beton. In het materiaaloppervlak is de afdruk van de houten bekistingsplaten zichtbaar, de handtekening van het brutalisme. Architect Le Corbusier gaf hier de naam ‘béton brut’ aan.

Liefhebbers van concerten in de buitenlucht kunnen naar het George Gershwinplein op de Zuidas lopen. Hier is op initiatief van de buurtbewoners elke donderdag een weekmarkt. Op 18 augustus is er bij de markt ook een speciaal Grachtenfestivalconcert.

De volgende omlooptip naar het Olympisch Stadion is voor een dag later, op 19 augustus. Dan brengen het Intercontinental Ensemble en cellist Benjamin Kruithof een speciaal arrangement van het celloconcert van Schumann, samengesteld voor de 25e editie van het Grachtenfestival.

Beeld FLOOR VAN SPAENDONCK EN GIJS STORK

C. Vanuit de Thomaskerk lopen we langs het Hilton Hotel om het interactief middagconcert aan te doen, ook op 19 augustus. Hier krijg je een kijkje achter de schermen van wat er allemaal gebeurt bij het intensieve workshopprogramma van de Performing Opera Summer School. Ook hier is muziek in een bijzondere architectonische context geplaatst. Het Hilton Hotel is in 1962 gebouwd door architect Maaskant als eerste vestiging van Hilton in Europa.

Beeld FLOOR VAN SPAENDONCK EN GIJS STORK

D. We lopen verder door naar de Concertgebouwbuurt, waar de Muziekschool Bachstraat muzieklessen aanbiedt. De OBA Roelof Hartstraat is overigens ook een podium voor het Grachtenfestival. Bijzonder is het concert in de onderdoorgang van het Rijksmuseum op 13 augustus. Er zijn nog kaarten voor het tweede strijkkwartet van Mendelssohn en het achtste strijkkwartet van Sjostakovitsj. Toch weer eens wat anders dan de dagelijkse straatmuzikanten in deze koele stadsspelonk.

E. In De Pijp vinden we een paar muziekwinkels. Sacksioni op Ruysdaelstraat 7 biedt alles op gitaargebied. Sinds 1937 worden hier instrumenten verkocht; vanaf de jaren zeventig vooral akoestische en elektrische gitaren.

Een aanbieder van een ander type snaarinstrumenten vind je op Hemonystraat 22, waar vioolbouwer Bas Maas is gevestigd. Hier zijn (alt)violen, cello’s en strijkstokken te koop en te huur. Ook kun je hier terecht voor reparaties.

F. Vol van de muziek lopen we via de Jacob Israël de Haanstraat terug. In deze passage wordt de naamgever van de straat gehuldigd met een hek van kroontjespennen. Een idee van theatermaker Henk Reijn, die hiermee een liefdevolle ode aan de schrijver van de (destijds schandaal-) roman Pijpelijntjes brengt. We eindigen weer bij CC Amstel, ditmaal op het Dora Tamanaplein, vernoemd naar de vrijheidsstrijder die streed tegen onrecht en de apartheid in Zuid-Afrika. Hier brengen wij op het terras een toost uit op het jubilerende Grachtenfestival, de vrijheid en de liefde voor muziek.