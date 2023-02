Wandelen langs liefdevolle plekken in Amsterdam op Valentijnsdag

Beeld Laura van der Bijl

A. Betaalde liefde

We beginnen bij schuilkerk Ons’ Lieve Heer op Solder uit 1661 op de Oudezijds Voorburgwal 38-40. Na de beeldenstorm in 1566 werd de katholieke geloofsgemeenschap verbannen uit de Oude Kerk en hier werden de gelovigen, buiten het zicht, gedoogd. De kerk staat in het Wallengebied waar van oudsher vertier en betaalde liefde zich vermengen met barmhartigheid.

Beeld floor

B. Belangenvereniging

We lopen door naar de straten achter de Oude Kerk waar aan de Enge Kerksteeg 3 het PIC (Prostitutie Informatie Centrum) is gevestigd. Elk jaar, op 15 februari na Valentijnsdag, wordt hier de Dag van de Betaalde Liefde gevierd, op initiatief van Proud, de belangenvereniging van sekswerkers. Op deze dag vieren ze hun rechten en dragen met trots hun vak uit. ’s Avonds leest dit jaar Alejandra Ortiz voor uit haar nieuwe boek De waarheid zal me bevrijden over haar ervaringen als sekswerker. Bij PIC is ook de tentoonstelling Let’s talk: sex work van de Thaise kunstenaar Punn Chatupanyachotikul te zien met werken waarop sekswerkers model staan zoals zij geportretteerd willen worden.

C. Relatietherapie

We steken de Dam over richting Praktijk De Liefde op de Spuistraat 249, voor relatietherapie als het even niet goed gaat. Ze hanteren een wetenschappelijk onderbouwde aanpak bij het herstellen van een relatie en/of het maken van een weloverwogen besluit.

D. Trouwen

Mocht je je niet willen verbinden, maar wel willen weten hoe het voelt dan kun je In de Rosmarijnsteeg 10 een afspraak maken voor Trouwen voor 1 dag. Theatermakers Jona Rens en Jansje Meijman bedachten het concept; ze organiseren ook pop-uptrouwdagen op prachtige locaties in de stad.

Beeld floor

E. Lieverdje

Een echt Amsterdams symbool voor liefde in de stad treffen we op het Spui in de vorm van het beeld Het Lieverdje, in 1960 gemaakt door beeldhouwer Carel Kneulman. Het woord Lieverdje werd gemunt door journalist Henri Knap toen hij in 1947 in Het Parool schreef over een tienjarige jongen die een hondje van de verdrinkingsdood had gered.

Sindsdien stond Lieverdje symbool voor het Amsterdamse straatschoffie: op zoek naar kattenkwaad, maar met een hart van goud. In een bestaand beeld van Kneulman werd het ‘Lieverdje’ herkend en toen een sigarettenfabrikant uit Eindhoven aan Henri Knap vroeg welk geschenk hij aan de inwoners van Amsterdam zou kunnen geven, was zijn antwoord: ‘Zet Kneulmans ‘Lieverdje’ op het Spui.’

In de jaren zestig werd het een symbool van de provo’s met hun happenings. Het beeld werd middelpunt van rituelen tegen de tabakslobby, geleid door Robert Jasper Grootveld (‘uche uche’). Het werd aangekleed, beklad, omgetrokken en gekidnapt. Het staat inmiddels symbool voor het karakter van Amsterdam: levendig, maar misschien ook een tikkeltje te wild (amigo).

Beeld floor

F. Korenmolen

We lopen door naar het Leidseplein waar het ITA in de Schouwburg, samen met theater de Meervaart, het festival Lieve Stad organiseert. Tijdens de zesde editie, van 17 tot en met 26 maart, staan voorstellingen geprogrammeerd die de stad en haar diversiteit vieren en aan de kaak stellen. Dit jaar met werk van onder andere Theater RAST, ICK Dans Amsterdam, Abdelkader Benali & Club Classique en Luan Buleshkaj. Iets verderop, waar nu het Leidsebosje is, stond korenmolen De Liefde als onderdeel van een reeks molens die bij de bolwerken van Amsterdam stonden. Helaas is de molen in 1870 afgebroken, anders hadden we nu meel uit De Liefde gehaald.

Beeld floor

G. Burgervader

Als we denken aan de liefde voor de stad blijven de woorden in de afscheidsbrief van burgemeester Eberhard van der Laan (1955-2017) door ons hoofd spoken. We lopen dan ook langs de burgemeesterswoning op de Herengracht 502. Een beladen, want soms belegerde, maar ook liefdevolle plek, zeker als je terugdenkt aan de aubade in 2017. De Amsterdamse bevolking verzamelde zich om voor de burgervader te applaudisseren en vanaf zijn sterfbed gaf Van der Laan de bewoners mee: ‘Zorg goed voor onze stad en voor elkaar’.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

H. Zoenen

Op onze weg terug naar de rosse buurt steken we via de Magere Brug de Amstel over. De brug die volgens de overlevering twee zusters met elkaar verbond. Het verhaal gaat ook dat als je op of onder de Magere Brug zoent, je voor altijd bij elkaar zal blijven. Waar of niet: op Valentijnsdag is deze brug over de Amstel de perfecte plek om elkaar (volledig gepland) voor de voeten te lopen.

Walking Amsterdam, door Floor van Spaendonck en Gijs Stork, Uitgeverij Fjord, €24,50.