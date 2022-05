Wandelen langs kunstlocaties in de Jordaan

Beeld Laura van der Bijl

A. Amsterdam Art brengt al tien jaar lang galeriehouders, kunstenaars en verzamelaars op de been rondom de jaarlijkse open dagen van de Rijksakademie, de vermaarde kunstopleiding voor internationaal talent. Geïnteresseerden, buitenlandse kunstpausen en wij volgen het programma. Dit jaar hebben Amsterdam Art-directeur Nina Folkersma en haar team het programma samengesteld.

Wij beginnen op de Prinsengracht 615 bij de nieuwe galerie van Madé van Krimpen. De galerie zit op historische galeriegrond. Vroeger zaten hier respectievelijk de galerie van haar vader: Galerie van Krimpen, daarna Galerie Onrust en vervolgens het gewaardeerde Art Books van Saskia Osterholt. Madé toont Gradient van de Amsterdamse kunstenaar Rogier van der Zwaag. Hij maakt kunstwerken over de subtiele veranderingen in de natuurlijke en digitale ruimte.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

B. We steken de Prinsengracht over en komen langs het geboortehuis van de stadstekenaar Gerrit Lambert op nummer 328-332 op de hoek met de Looiersgracht. Op Looiersgracht 60 zit de gelijknamige non-profit expositieruimt in een voormalige bierbottelarij en kartonfabriek. De sporen daarvan zijn na de geslaagde restauratie door de Japanse architect Moriko Kira nog steeds te zien.

We lopen door naar Bar Parry op Eerste Looiersdwarsstraat 15. Hier verzamelen zich galeriehouders, kunstenaars en kunstliefhebbers om een glas wijn te drinken. Wij toosten op tien jaar Amsterdam Art en genieten van de stijlvolle inrichting.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

C. De Hazenstraat heeft de grootste galeriedichtheid van de stad. Deur aan deur tref je galerie Caroline O’Breen met werk van kunstenaars Witho Worms & Jens Knigge, Stigter Van Doesburg met Nap, sit, lap, backlit – curtains became windows van schilder Peggy Franck, Galerie Wouter van Leeuwen en Galerie Bildhalle met foto’s van Albarrán Cabrera.

Bij een van onze favorieten, Galerie Martin van Zomeren, vind je de kunst van Navid Nuur, gemaakt op basis van de ebrutechniek, de Turkse benaming voor de eeuwenoude kunstvorm van het marmeren van papier. Nuur heeft nog iets gedaan met de kunstwerken. Hij vroeg een zestal kunstprofessionals voorafgaande aan de tentoonstelling om een van zijn werken alvast thuis op te hangen. Zo is het kunstwerk al gezien voordat het in de galerie wordt getoond. Hiermee keert de kunstenaar het proces om van maken, tonen en verdwijnen in de private omgeving.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

D. We steken de Lauriergracht over en denken aan de vele foto’s en schilderijen die George Hendrik Breitner rond 1895 van deze brug maakte. Hij woonde rechts, op Lauriergracht 8. Links van de brug, op nummer 142, ligt de nieuwe locatie van Galerie Fontana; in de voormalige Blookerchocoladefabriek is de tentoonstelling Zilverspoor van Ronny Delrue te zien. We lopen naar Laurierstraat 189 waar Galerie Annet Gelink de schilderijen van Leo Arnold en tekeningen van Meiro Koizumi toont.

E. Rozengracht 184 was het laatste woonhuis van Rembrandt, waar hij elf jaar verbleef. Verderop, op nummer 38, zit kunstmaterialenwinkel Van der Linde. We vervolgen de kunsttocht naar Galerie Fons Welters op Bloemstraat 140 met werk van kunstenaars Olga Balema en Win McCarthy.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

F. Op de Bloemgracht tiert de kunst van oudsher welig. Op deze tocht zien we bij Galerie Tegenboschvanvreden op nummer 57 de groepsshow Transforming Culture into Bodies, samengesteld door Adriana Gonzalez Hulshof, directeur van Museum Kranenburgh in Bergen. Zij toont tot onze tevredenheid de kunstenaars Karim Adduchi en Elisa van Joolen.

Aan de overkant op nummer 56 ligt het nieuwste kunstinitiatief van de stad: Sally’s Fault. Curator Àngels Miralda presenteert hier Perfect Fit met kunstenaars Marta Hviid en Lucía Quevedo. Dat de Bloemgracht altijd een geliefde kunstenaarsplek was weten we omdat op nummer 13 Gerrit Lamberts een atelier had en op nummer 1 Rembrandt schilderde. Hier op de hoek met de Prinsengracht schilderde hij Het Joodse bruidje. Nu is zijn atelier een populaire gastenkamer.

G. We lopen naar Leliegracht 47 waar Galerie Andriesse–Eyck kunst van Stephen Wilks toont. Via de Westerkerk, waar Rembrandt begraven ligt, lopen we naar de Zuid-Afrikaanse galerie Stevenson op Prinsengracht 371. Je loopt de Oude Noldersgang in en onder het atelier van fotograaf Viviane Sassen tref je de galerie met Birdman, de eerste expositie in Nederland van de Braziliaanse kunstenaar Paulo Nazareth. Aan de overzijde op Prinsengracht 282 toont Ron Mandos De wereld van Sofie, een groepsshow door de Antwerpse galeriehouder Sofie Van de Velde. Met het hoofd vol van de kunsten lopen we met een IJscuypje-ijsje terug naar de start.

Floor van Spaendonck en Gijs Stork, Gerrit Lamberts’ Amsterdam door Gijs en Floor, Uitgeverij Wbooks, €24,95.