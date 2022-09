Wandelen langs kronkelende palingen, zeepaardjes en een engel

Beeld Laura van der Bijl

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

A. De Haarlemmerdijk en -straat zijn waarschijnlijk de meest Belgische straten van Amsterdam vanwege de zeer uiteenlopende gevels van de huizen die elkaar wel erg willekeurig opvolgen. En dan zijn er de art-nouveaugevels die je eerder in Brussel zou verwachten. We maken meteen aan het begin van de wandeling een Brusselse verbinding door te kijken naar de Gouden Engel van nummer 2. Deze engel waakt ook in Brussel, want het voormalige pand van Noord Braband Levensverzekeringsmaatschappij werd net als de andere vestigingen met de engel opgetuigd, alleen de kleuren schijnen te verschillen.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

B. Eind negentiende eeuw, begin twintigste eeuw werd er in de stad gebouwd in de zakelijke stijl van Berlage. Architect F.M.J. Caron (1866-1945) had daar helemaal niks mee en dat is terug te zien in zijn ontwerpen in art-nouveaustijl. Jugendstil, Nieuwe Kunst, Wiener Secession en art nouveau, zijn allemaal namen voor min of meer dezelfde stijl, die opkwam aan het einde van de negentiende eeuw en rond 1910 alweer verdwenen was.

De stijl is te herkennen aan het gebruik van moderne materialen zoals staal en spiegelglas, ornamenten met bloem- en vogelmotieven en een gebrek aan symmetrie. Dankzij architect Caron werd de Haarlemmerdijk een van de weinige Amsterdamse straten met meerdere van deze sierlijke gevels.

Op nummer 37 staat een Caronpand, maar het echte genieten begint op nummer 39 – een art-nouveauparel. Het pand werd in 1896 gebouwd voor de viswinkel van Neeltje Roeraade. Kronkelende palingen, inktvis, zeepaardjes en een zeehond verbeelden de bron van haar waren.

Neeltje trouwde met de eigenaar van het bijna net zo mooie pand nummer 43, twee winkels verderop wederom ontworpen door bouwmeester Caron. De liefde vond hij trouwens ook in de Haarlemmerstraat op nummer 119: hij trouwde de dochter van boekhandelaar Lenfring. Later komen we Caron tegen als de vaste architect van de panden voor Vroom & Dreesmann.

C. Het eerste ontwerp van Caron, de voormalige kleuter- en lagere school de Sint Antonia Meisjesschool uit 1894 aan de Haarlemmerstraat 132-136, is nog volledig in de stijl van het eclecticisme. Dat maakte gebruik van verschillende oude (vooral klassieke) voorbeelden om daar een nieuw, liefst samenhangend, ontwerp van te maken. Deze katholieke school hoorde overigens bij de katholieke Posthoorngemeente. Zoals toen gebruikelijk werden de kerk, de pastorie op de Haarlemmerstraat en de schoolgebouwen ontworpen door architecten uit dezelfde geloofsgemeenschap. Caron had dus geluk dat hij katholiek was.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

D. Op de Haarlemmerdijk 43, 44, 46, 51 zijn er nog meer Caronhuizen en gevels terug te vinden, sommige art nouveau en sommige met eclectische invloeden zoals nr. 51. Caron bleef zich ontwikkelen en werd handig in het ontwerpen van winkelpanden. Behalve in Amsterdam op het Rokin/Kalverstraat, Raadhuisstraat, Utrechtsestraat, Vijzelgracht, Nieuwmarkt en Nieuwendijk bouwde Caron voor V&D ook in Breda, Alkmaar en Deventer.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

E. We lopen de straat uit met een blik op de gevels, want hier en daar zie je de art-nouveaustijl nog terugkomen. Het raam van kledingzaak De Mof op nummer 109 toont, met haar vloeiende lijnen, enige kenmerken. De winkel begon hier in 1885 als kledingmagazijn van Ferdinand Holzhaus, die van de Jordanezen de bijnaam ‘de Mof’ had gekregen vanwege zijn Duitse achtergrond. Het woord ‘mof’ had toentertijd nog geen negatieve betekenis en omdat iedereen de bijnaam gebruikte, besloot Holzhaus zijn winkel ook zo te noemen.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

F. Hoe oud of nieuw de gevels zijn, kun je niet altijd inschatten. We kennen allemaal de ‘jarendertigwoningen’ uit de afgelopen decennia. Zo zie je een nieuwe (nep) art-nouveaugevel op de Haarlemmerdijk 140. Architectenbureau Klein uit Wormerveer transformeerde hier een pand met een jarenzestiggevel tot een nieuwe jugendstilgevel.

G. We lopen de straat uit en overwegen om bij Caron te gaan eten. Hoewel geen familie van de architect biedt deze Frans-Amsterdamse chefsdynastie haar gerechten wel aan vlak bij de Carongevels aan. Zo kun je bij de Westergasfabriek in de Cantine de Caron smullen of op Realeneiland in Bistro De Gouden Reael by Caron.

Al dan niet met de Caronsmaak in de mond keren we terug via de Brouwersgracht waar we op de hoek met de korte Prinsengracht nog een Carongevel zien. Het is het dubbel pakhuis, gebouwd tussen 1892 en 1895 voor de firma A. Smit & Zoon. Op de derde verdieping zijn vaag de namen Tromsø en Hammerfest te lezen: de Noorse steden waaruit Smit de stokvis en walvistraan importeerde. Met deze ‘vroege’ Caron, in eclectische bouwstijl, is deze architectonische tour afgerond.

Floor van Spaendonck en Gijs Stork, Gerrit Lamberts’ Amsterdam door Gijs en Floor, Uitgeverij Wbooks, €24,95.