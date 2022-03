Wandelen langs het lentegroen op de Zuidas

Beeld Laura van der Bijl

A. Achter de hoogbouw van de Vrije Universiteit ontluikt de lente in de Botanische Tuin Zuidas. De tuin is in 1967 opgezet en bestaat uit bomen, vaste planten met een rotstuin, een varentuin en in de kassen de grootste cactus- en vetplantencollectie van Nederland. Ook zijn er twee bijzondere Aziatische plantencollecties te vinden: penjing (Chinese cultivering van bomen en landschappen in miniatuurformaat) en bonsai, de bekende Japanse manier van boomcultivering.

De vrijwilligers die de tuin onderhouden zijn druk aan de slag. Vrijwilliger Fieke Konijn vertelt dat de tuin wordt bedreigd door bouwplannen van het Amsterdam UMC. Tegen alle trends van vergroening en het genezen van patiënten in een natuurrijke omgeving in, kan hier mogelijk over vier jaar gebouwd gaan worden – zonde. Voorlopig is de tuin door de week open en vanaf mei ook in de weekenden.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

B. We lopen door naar de lente in het Gijsbrecht van Aemstelpark, een rijksmonument en onderdeel van het Ecolint. Het gemeentelijke bureau Stadsecologie bedacht het Ecolint, een weg voor de natuur, waarlangs planten en dieren zich kunnen verplaatsen tussen de Nieuwe Meer en het Amsterdamse Bos naar het Nieuwe Diep, het Flevopark en de Diemerzeedijk in het oosten.

Het Ecolint wordt in de wandelgangen ook wel ‘plan ringslang’ genoemd, omdat de ringslang als diersoort wordt verdrongen door wegenaanleg en woningbouw. Het provinciale beleid, vastgelegd in Natuurverbinding Groene AS, voorziet in de ruimtelijke verbinding tussen de natuurgebieden in Spaarnwoude en de natuurgebieden in het Amstelland, waaronder het Amsterdamse Bos, vandaar de naam Groene AS. Behalve de ringslang kunnen ook de vissen makkelijker bewegen tussen de gebieden.

Wij zagen geen ringslang in het smalle park, maar de 2,15 kilometer lange en 230 meter brede strook biedt wel veel soorten flora en fauna met water, veel vogels en 40 inheemse plantensoorten – de bollen staan nu in bloei. Het park kent verschillende delen zoals de stadsdeelwerf en het ontmoetingseiland met banken van Aldo van Eyck, de Levensboom van architect en kunstenaar Angie Abbink en het herdenkingsmonument voor alle slachtoffers van oorlogssituaties in het verleden, heden en in de toekomst van kunstenaar Mischa Rakier.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

C. Bij het ontmoetingseiland slaan wij af naar de Japanse en Koreaanse delicatessenzaak Shilla aan het Gelderlandplein. De naam verwijst naar de Silladynastie in Korea en de winkel is een begrip bij de Japanse en Koreaanse gemeenschappen van Amsterdam en Amstelveen. Hij wordt gerund door de derde generatie in het Koreaanse familiebedrijf met inmiddels ook veel Nederlandse klanten. We halen cake en een rijsthapje voor onderweg.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

D. We lopen via het water en de nieuwbouwflats achter de De Boelelaan om de groene vallei op te zoeken die recent is opgeleverd door architect Winy Maas van MVRDV en tuin- en landschapsontwerper Piet Oudolf. Dit wooncomplex heet The Valley en de balkons en binnentuinen zijn als een groene oase opgezet, hoewel dat nog wel flink moet gaan groeien. Hier kan men wonen, werken en de vrije tijd doorbrengen: een bergdorp in de stad. Tot de zevende verdieping zijn er kantoren, horeca en andere faciliteiten, daarboven zijn er 198 luxe appartementen.

Vanaf het voorjaar van 2023 opent hier ook Sapiens de deuren: een creatief centrum en museum waar met name jonge mensen kunnen werken aan concrete projecten en initiatieven om de klimaat- en biodiversiteitscrisis aan te pakken. Het initiatief komt van Hogeschool Inholland, Naturalis, de VU en de ontwikkelaars van het gebouw.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

E. Via groene aanplant tussen de hoge kantoren en Boelegracht lopen we terug naar de laagbouw achter de De Boelelaan. Hier kan je langs de waterkant lopen van de Arent Janszoon Ernststraat. Aan het einde van de straat zijn we terug bij ons startpunt. Het door Gerrit Rietveld ontworpen Paviljoen Buitenveldert werd in 1967 aan de Van der Boechorststraat 26 gebouwd als kerk van de Vrije Gemeente na hun vertrek uit Paradiso.

Hier huist nu het Joods Cultureel Centrum van de Nederlands-Israëlitische Hoofdsynagoge. Inmiddels is het paviljoen een monument en komt er ruimte vrij voor een nieuwe maatschappelijke bestemming. Wij dromen over een designmuseum of een botanisch centrum.

Floor van Spaendonck en Gijs Stork, Amsterdam door! Gijs & Floor – wandelen met een frisse blik op de stad, Uitgeverij Fjord, €22,50.