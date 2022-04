Wandelen langs het best bewaarde geheim van Groot-Amsterdam

Beeld Laura van der Bijl

A. We starten bij de Schellingwouderkerk uit 1866, vernoemd naar het dorp Schellingwoude. Sinds de 14de eeuw staat op deze terp al een kerk die in 1916 bij de grote overstroming werd gebruikt om het vee veilig te stallen. De naam van het dorp is afgeleid van het woud dat vroeger tussen het waterland en de Zuiderzee de natuurlijke scheiding vormde.

Schelling is een Oudhollands woord voor scheiding. Het dijkdorp Schellingwoude heeft een dorpsraad die de dorpsbelangen bespreekt en burgerparticipatie versterkt. Samen met de dorpsraden van de andere noordelijke Amsterdamse dorpen Ransdorp, Durgerdam, Zunderdorp en Holysloot zijn ze verenigd in een stichting.

Beeld Gijs Stork, Floor van Spaendonck

B. Behalve bewoners en toeristen is er de grote groep tuiniers die Schellingwoude in deeltijd, vooral in de zomer, bewoont. De volkstuinen in en rondom Schellingwoude hebben vijftien jaar geleden een route gemaakt langs die tuinen en wij wandelden langs een deel ervan. We beginnen bij Rust en Vreugd waar je via het paadje langs de kerk van Schellingwoude, de Paterslaan, door het toegangshek binnenloopt. Hier liggen 115 lommerrijke tuinen die ook vanaf het pad een lust voor het oog zijn.

C. Via de Schellingwouderdijk lopen we onder de snelweg door naar Volkstuinpark Kweeklust. Het is ’s nachts en in de wintermaanden gesloten, maar nu gaan we het hek door. We slaan rechtsaf bij het einde van de toegangsweg en na 25 meter weer rechtsaf. Zo betreden we de Reigerlaan (zelden was een straatnaam toepasselijker: de reigers vliegen ons hier om de oren) om verder te dwalen over het complex.

De rozentuin, de bijenkasten en het vlindergebied kunnen ons bekoren, maar zeker ook De Kweekkas, waar wij genieten van vriendelijk geprijsde versnaperingen. De bar en het eethuis zijn onderdeel van het tuincomplex en worden door vrijwilligers gerund, waardoor de openingstijden kunnen variëren.

D. We lopen vanuit Kweeklust door naar Tuinwijck dat in Amsterdam-Oost in 1909 werd opgericht met als doel Amsterdammers te helpen aan een stukje grond voor een moestuin. Het park is later verhuisd en biedt nu tussen de A10, de Weersloot en de Zwarte Gouw voldoende ruimte aan de tuinders.

E. We lopen van park naar tuincomplex: achter Tuinwijck ligt Tuinpark De Molen dat in 1939 begon op de Oostelijke Ringdijk. Ook dit park is verhuisd en huisvest hier sinds 1980 152 tuinen. De tuiniers zijn in Amsterdam via de Bond van Volkstuinders georganiseerd en de 6000 leden onderhouden 29 volkstuinparken. Het is onverminderd geliefd bij Amsterdammers: 4000 aspirant-leden wachten op een plekje bij een van de tuinparken.

Beeld Gijs Stork, Floor van Spaendonck

F. Via het Weerslootpad kruisen we weer de A10 op weg naar volkstuinpark Wijkergouw waar we van harte welkom zijn mits we de tuinen met respect benaderen (en dat doen we!). Ook loopt er een wandelroute die met witte pijlen is gemarkeerd. Er zijn een vlindertuin, bijenkasten en het monumentale verenigingsgebouw Arbeid Adelt. Dit is een oud-Hollandse stolpboerderij, inclusief boerderijtuin, waar je met wat geluk (hij is niet altijd open) koffie, thee of een tosti kan nuttigen.

G. We lopen via de Wijkergouw en Zuiderzeeweg naar de Schellingwouderdijk. Deze dijk maakt onderdeel uit van de Waterlandse Zeedijk die in de middeleeuwen werd aangelegd ter bescherming tegen de Zuiderzee. In de Tachtigjarige Oorlog begon hier de Slag op de Zuiderzee en in de Tweede Wereldoorlog stegen en landden vanaf de kom bij Schellingwoude de Duitse watervliegtuigen.

Beeld Gijs Stork, Floor van Spaendonck

Het hedendaagse Schellingwoude staat hiermee in schril contrast: de dijkhuizen zijn zelden oud maar zeker pittoresk. Het keramiekatelier van Marjoke de Heer, bankenmaker Bosbank en wolwinkel De vlotte knot bieden een ambachtelijke omlijsting. Bankenmaker Peter Bos heeft een wachtlijst van drie maanden.

Het comfort en een goede prijs-kwaliteitverhouding maken het meubelstuk onweerstaanbaar: bijna alle buren hebben de bank in vele kleuren voor hun woning staan. Aan de andere kant van de dijk ligt het geliefde wandelpad door het Schellingwouderpark en verderop ASV De Dijk waar Edgar Davids, Patrick Kluivert en Martijn Reuser voetbalden bij de voorlopers van de vereniging. De grootste trekpleister van het dorp ligt overigens verderop: de eco-super Landmarkt.

Beeld Gijs Stork, Floor van Spaendonck

H. We lopen de dijk af tot aan het kerkpad Wijkergouw en zwaaien nog een keer naar de boten in het knusse verenigingsjachthaventje WSV Zuiderzee. Wat zijn we blij met deze kleine groene longen, waar de tijd lijkt stil te staan, ondanks de steeds oprukkende nieuwbouw eromheen.

Floor van Spaendonck en Gijs Stork, Gerrit Lamberts’ Amsterdam door Gijs en Floor, Uitgeverij Wbooks, €24,95.