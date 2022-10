Wandelen langs geloof in de Wildemanbuurt

Beeld Laura van der Bijl

A. Garage Notweg is ons startpunt voor de wandeling door de Osdorper Ban, ook bekend als de Wildemanbuurt. De voormalige garage aan de Notweg 38 biedt onderdak aan diverse bedrijven waaronder een creatieve werkplaats. Hier organiseert Stichting The Beach ontwerpactiviteiten voor buurtbewoners.

De zelfontworpen zonnebloempittenbar, de zogenaamde pipabar, is een van de resultaten die in de afgelopen weken het licht zag. Met deze bar lanceerden de jongeren van Studio Osdorperban hun nieuwe product Pipax (zonnebloempitjes met een twist). Verder kan je in Garage Notweg iedere donderdagavond gerechten proeven die de Wilde Chefs koken. De chefs, zeven vrouwen, bereiden voedsel vanuit verschillende culturele achtergronden.

B. Op de hoek Notweg en Ookmeerweg straalt het geloof ons tegemoet in de vorm van de Turkse Nizam-ı Alem Süleymaniyemoskee. Oorspronkelijk diende het pand als kerkgebouw voor de Gemeente van Christus, daarna was het een sportschool en in 1995 kwam de moskee die de minaretten erbij plaatste. Het is een belangrijke ontmoetingsplek voor de Turkse gemeenschap van Osdorp en omstreken. De parkeerdrukte op vrijdagmiddag geeft de populariteit aan.

C. Als we linksaf de Ookmeerweg in slaan, komen we op de hoek bij de veelkleurige architectuurklassieker WoZoCo (1997), het eerste woningcomplex gerealiseerd door MVRDV. Om het beperkte oppervlak maximaal te gebruiken voor 110 seniorenwoningen, hebben de architecten extra units aan de buitenzijde aan het hoofdgebouw gelijmd.

De flats aan de Ookmeerweg-kant kijken uit op het Ma Braunpad, genoemd naar de Nederlandse zwemcoach die de eerste vrouwen (destijds nog dames geheten) trainde die deelnamen aan de Olympische Zomerspelen van 1924. Naast de woonwagenlocatie aan het Ma Braunpad kijken de flats ook uit op de oude polders tussen Amsterdam en Halfweg. De polders bieden plaats aan de stadslandbouw- en recreatie zoals de Tuinen van West.

D. We lopen door de wijk naar de Saaftingestraat 310, waar de Hindoestaanse tempel Radha Krishna Mandir gelovigen van de Sanatan Dharmstroming verwelkomt voor lezingen, gebeden, maaltijden en Hindilessen. In Nederland wonen ongeveer 75.000 Hindoestanen, de naam voor uit India afkomstige Surinamers. Deze tempel (mandir) is in 2000 geopend en een van de acht Sanatan Dharmtempels in Nederland.

E. In de bocht van de Duikerstraat naar de Waterschapstraat staat de moskee Arrabitha Al-Islamia die in 1990 door (vooral) Marokkaanse ouders is opgericht en erg betrokken is bij de wijk. Het gebouw uit 2001 is door architect Gerard Rijnsdorp ontworpen met extra veel leslokalen. De moskee telt 600 actieve leden waarvan 95 procent buurtbewoner is en ieder een gezin vertegenwoordigt.

F. We lopen naar het Botteskerkpark waar aan de kop bij de Osdorperweg 386 de Turkse moskee Haci Bayram staat, gevestigd in een voormalig schoolgebouw uit de jaren dertig. Daartegenover ligt de stadsboerderij Osdorp, waar de liefde voor groen met de hele buurt gedeeld wordt. Maaltijden, vrijwilligerswerk en kinderactiviteiten worden hier het hele jaar aangeboden. Ook liggen er een natuurspeeltuin en Cruyff Court in deze ruim bemeten groenstrook.

G. De Osdorper Ban is de as van de wijk en hier treffen we op nummer 386 de Sint-Lucaskerk (1965), ontworpen door architect Th. Nix en inmiddels een monument. Aan de gevel kijkt een beeld met een opvallend treurig echtpaar ons aan. Zij houdt een boeketje en zijn hand vast, hij staat zonder hoed met haar, klaar voor het altaar.

Is deze etappe in de liefde voor het paar, en misschien ook voor de kunstenaar Hubert van Lith, geen vrolijke aangelegenheid? Het gebouw is inmiddels in handen van Soka Gakkai, een Japans-boeddhistische stroming met twaalf miljoen leden wereldwijd. De boeddhisten komen hier samen om te chanten en workshops te volgen.

H. Via het Wevelswalepad en de Wildeman wandelen we terug en komen we op Vrijburg 2 bij de laatste moskee van de wandeling. In de oude school om de hoek van de Notweggarage, zetelt de Faried-ul-islammoskee. Die biedt behalve gebeden natuurlijk eveneens klassieke activiteiten aan zoals inzegeningen bij geboorte, ramadan/iftarbijeenkomsten, het jaarlijkse voetbaltoernooi en speeldagen voor kinderen. Een vredige afsluiting en dat voor de buurt die in onderzoeken te boek staat als de criminele kraamkamer van de stad. Gelukkig troffen wij geloof, hoop en liefde.

