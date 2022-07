Wandelen langs de waterkant op Internationale Bikini Dag

Beeld Laura van der Bijl

A. Dinsdag is het Internationale Bikini Dag en we roepen iedereen op om de bikini of Speedo aan te trekken en zo de wandeling aan te vangen bij de boardwalk van het Marineterrein. Vorig jaar berichtte Het Parool nog dat een op de drie Amsterdammers in open water zwemt in de stad en een op de twintig een duik neemt in de grachten. Het Marineterrein is misschien op dit gebied wel de beste plek: de kwaliteit van het water, publiek, vertier en uitzicht is hoog. Een grote dosis bo­dy­po­si­tivi­ty is aan de badgasten af te lezen. In alle maten en soorten schitteren de Speedo’s, boxershorts, badpakken, bikini’s en soms een microkini of een boerkini je tegemoet.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

B. We lopen langs de voormalige munitie-opslag van de stad, het huidige Scheepvaartmuseum. We verbazen ons dat de naam van de bikini is ontleend aan de kernproeven op het atol Bikini in 1946. Ontwerper Louis Réard besloot zijn tweedelig badpak ook ‘bikini’ te noemen en presenteerde het ontwerp enkele dagen na de kernproeven met de verwachting dat ook zijn product in zou slaan als een bom. We lopen over de brug naar de Prins Hendrikkade. Voor de komst van de IJ-tunnel was hier een strandje. De historische foto ervan nodigt zeker uit tot een duik. Vanaf de Prins Hendrikkade liep de zandafgraving tot aan het water.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

C. Vanaf de IJ-tunnel lopen we de kade af langs de woonboten waar je officieel niet mag zwemmen, maar waar stiekem wel een plons te maken valt. Nog meer verleiding volgt bij de grootste zwemtrap van de stad ter hoogte van de strandkiosk van café Pollux: bij de brug naar de Oosterdokskade.

Gezien de drukke scheepvaart is het misschien beter om in je bikini af te slaan naar de Zeedijk waar je op nr. 12 de fameuze cocktail Bikini Bottom kan bestellen bij cocktailshaker Tess Posthumus van Dutch Courage. Wij lopen door naar Chinees restaurant Sea Palace, de steiger daar leent zich fantastisch voor een parade in badkleding.

Het restaurant zorgde bij de opening in 1984 bijna voor een zwempartij, want toen dreigde de boot te zinken. Omdat dit eerste drijvende Chinese restaurant in Europa een exacte kopie is van het befaamde Chinese drijvende restaurant Jumbo Kingdom in Hongkong, had men, net als bij de opening in Hongkong, 750 gasten genodigd. De boot ging door al dat gewicht toch wat kantelen en het aantal werd beperkt tot 150 gasten. Sinds de opening genoten er velen van de keuken. Het originele restaurant Jumbo Kingdom is overigens onlangs verdronken op zee.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

D. Ideale strandbestemmingen en bikinilocaties treffen we op de hoek bij het nieuwe kantoor van Booking, een van ’s werelds grootste e-commercebedrijven. Het ontwerp van architect Ben van Berkel van UNStudio is recent opgeleverd en gebaseerd op de wens van Booking om er een techcampus te creëren.

Het gebouw beslaat 63.500 vierkante meter en biedt 4600 verschillende soorten werkplekken, sociale ruimtes, restaurants en een dakterras. De glazen gevel en twee centrale ruimtes in het gebouw zorgen voor het campusgevoel. In het gebouw bevinden zich ook appartementen, een fietsenstalling en een parkeergarage.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

E. Op naar sport en spel: onder het viaduct treffen we Aloha waar je kan bowlen en gamen. Aan de overzijde bij het Muziekgebouw aan ’t IJ staan op de kade acht schommels die meteen ook als muziekinterface fungeren. WannaSwing is een muziekinstallatie die door het schommelen wordt aangestuurd en steeds verschillend uitpakt. Nederlandse componisten als Willem Jeths, Mayke Nas, Joey Roukens en Robert Zuidam waren betrokken bij het programmeren van de software. We lopen terug onder het spoorviaduct via de klimhal.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

F. Bij de Dijksgracht lonkt het terras van Hannekes Boom, waar sinds 1650 al kade-activiteit te vinden is. Eerst als stadspoort voor de boten die Amsterdam binnen wilden varen en nu als ontspannen bikinispot. Iets verderop treffen we een waterplaats voor Speedo-dragers. Kunst-, natuur- en voedselcentrum Mediamatic heeft namelijk een aantal pisbakken opgehangen waarvan de opbrengst wordt hergebruikt voor de voeding van planten.

De Speedo-zwemkleding is sinds 1914 op de markt en is door Alexander MacRae, een melkboer uit Sydney, bedacht. In het logo herken je de Australische boemerang. Vooral door de innovatieve stofkeuzes (snel droog!) werd Speedo een favoriet in de sportwereld. Van alle uitgereikte medailles in de zwemsport is zelfs 81 procent gewonnen door een Speedo-drager. Na de Speedo-plaspauze lopen we terug voor een frisse duik, wie weet zwemmen de mariniers een baantje mee.

Floor van Spaendonck en Gijs Stork, Gerrit Lamberts’ Amsterdam door Gijs en Floor, Uitgeverij Wbooks, €24,95.