Wandelen langs de verliefde dieren in Artis

A. De entree van Artis is een geweldige plek om af te spreken, te flirten en mensen te ontmoeten. Deze wandeling start in de tuin, maar je kunt ook een rondje buitenom lopen via de Nijlpaardenbrug naar het Entrepotdok, de Sarphatistraat, de Plantage Middenlaan en het Artisplein. Onderweg zie je van buiten de volière, olifanten, zebra’s en flamingo’s.

Als inspiratie voor de Valentijnswandeling gebruiken we het kinderboek Storkie van auteur Floris Dorgelo en illustratoren Kelly Breemer en Jeroen van Kampen. Ooievaar Storkie ontmoet dieren die verschillen in hun manier van leven en van wie en hoe ze van elkaar houden. Precies zoals in het dierenrijk wel 1500 verschillende diersoorten divers seksueel gedrag vertonen.

Wij lopen rechtdoor naar binnen en missen daar meteen de laatste kameel van Artis, Lesther. Tot zijn dood op 27 januari 2022, fungeerde hij als portier van de tuin. Lesther was single, maar was liefdevol opgenomen in de kudde watoessi’s.

Pelikanen. Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

B. De pelikanen zijn monogaam. Ze kleuren tijdens het broedseizoen naar een zilverwit verenkleed met een oranjerode keelzak en geel tot paarse huid rondom hun ogen. Zij maken nesten van takken, gras en riet verlijmd met uitwerpselen. Pelikanen broeden graag samen met anderen: soms vind je wel 250 nesten bij elkaar. Als de kleintjes een paar weken oud zijn, neemt een volwassen pelikaan de rol aan van oppasser voor een grote groep, totdat ze drie maanden oud zijn en kunnen vliegen. Groepsliefde dus.

C. We gaan links naar het bekende leeuwenverblijf, het Kerbertterras uit 1928, vernoemd naar dr. Coenraad Kerbert, die van 1890 tot en met 1927 directeur was van de dierentuin. Kerbert zorgde voor nauwe banden tussen de tuin en de wetenschap. Het leeuwenverblijf kwam recent in opspraak omdat de leeuwen verkocht moesten worden. Dankzij weldoeners konden ze blijven en wordt het verblijf nu vele malen groter.

Hier komt ook de discussie over het fenomeen dierentuin om de hoek kijken; tegenstanders zien het als dierenmisbruik en voorstanders zien educatieve waarde en het fokprogramma als legitieme reden om Artis in stand te houden. De tuin is in elk geval meer dan een pretpark door de betrokkenheid bij onderzoek en fokprogramma’s.

Nog even over de leeuwenliefde: polygynie is hier de meest voorkomende relatievorm. De leeuwin wil alleen paren als ze geen welpen heeft en de leeuw heeft zwak zaad waardoor het paren soms wel 150 keer over moet.

Aziatische olifant. Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

D. We lopen door naar het terrein van de olifanten. Hier zwemmen, spelen en eten de Aziatische olifanten, matriarch Thong Tai met haar dochters Yindee en Sanuk en het kalf uit 2020. Bij olifanten leven de vrouwen samen met een matriarch als leider. Een bul leeft vaak alleen en zoekt alleen de vrouwelijke evenknie op voor seks. Als de oren klapperen dan weten we dat er sprake is van positieve opwinding.

E. We lopen de tuin door naar achteren om de struisvogel te zien. Helaas zien we een single struisvogel en geen paartje. En dat terwijl er zoveel te beleven valt als er twee mannelijke struisvogels zouden zijn, want soms hebben zij een eigen herendans. Gelukkig compenseren de pinguïns dat, want daar is veel mannenliefde.

Aan kleuren en smaken in Artis sowieso geen gebrek. In het aquarium zijn er vissen die veranderen van man in vrouw of andersom, bij de Japanse makaken is een seksuele, monogame relatie tussen twee vrouwtjes niet uitzonderlijk en bij de kangoeroes komen interseksen voor.

Rode ibis. Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

F. Bij de volières en fazanterie aan de kant van de Plantage Middenlaan is het genieten van de veren van de ara’s en oranjerode ibissen. Met deze kleuren kun je voor de dag komen, alhoewel het team flamingo’s iets verderop de kroon spant.

G. Vanaf het Artisplein zie je de kunst van het verblinden, flirten en sjansen door de flamingo’s, die letterlijk schitteren in hun eigen spiegelbeeld. Hoe mooier en rozer de veren, des te meer aanbidders de flamingo heeft. Als het broedseizoen aanbreekt, begint een bijzonder baltsgedrag. Alle flamingo’s lopen dan samen een parade, draaien hun hoofden naar links en rechts en strekken hun vleugels. Na de warmbloedige kennismaking blijven de flamingo’s tot hun dood bij elkaar.

Wij kijken uit naar de zomer, wanneer Artis zindert van de (queer)liefde.

Floor van Spaendonck en Gijs Stork, Amsterdam door! Gijs & Floor – wandelen met een frisse blik op de stad, ­Uitgeverij Fjord, €22,50.