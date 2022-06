Wandelen langs de locaties van het Holland Festival

Beeld Laura van der Bijl

A. We starten bij een van de klassiekers in de reeks Holland Festival-locaties: Internationaal Theater Amsterdam (ITA) oftewel de voormalige Stadsschouwburg op het Leidseplein. Muziek, theater en beeldende kunst kwamen 75 jaar geleden bij elkaar toen de eerste editie van het Holland Festival in Den Haag en Amsterdam werd georganiseerd. Organisator Henk Reinink wenste dat ‘met vereende krachten iets grootsch tot stand gebracht kan worden’. Een traditie was geboren en het jaar daarop stond hier Katherine Dunham met A Caribbean Rhapsody.

Op de Holland Festival-posters die nu overal in de stad hangen met beelden uit het 75-jarig bestaan, zien we hiervan een feestelijk beeld. Dunham schitterde in de schouwburg met de gelijknamige company, het eerste Afro-Amerikaanse dansgezelschap uit de Verenigde Staten. Als antropoloog richtte Dunham zich op Braziliaanse en Caribische dansantropologie waarbij ze een eigen danstechniek ontwikkelde.

Beeld Holland Festival

B. We lopen naar het Concertgebouw waar de vermaarde operazangeres Maria Callas in 1959 schitterde. Koningin Juliana was erbij en op het programma stond Verdi met Tu che le vanità uit Don Carlos en Il vespri siciliani en vervolgens de ouverture van Il Pirata en de Aria Finale (Col sorriso d’innocenza) van Bellini.

Dit jaar staan hier drie Holland Festival-producties, onder andere vanavond When Paths Meet van Sami Yusuf met het Amsterdams Andalusisch Orkest en Cappella Amsterdam.

Het Stedelijk Museum aan de overzijde is overigens ook al menig jaar actief betrokken bij het festival. Dit jaar wordt de performance getoond van Alexis Blake die met rock to jolt [ ] stagger to ash, een ode aan de klaagzang maakte. Dit project won vorig jaar de Prix de Rome.

C. De poster van de in 2012 overleden performancekunstenaar Moniek Toebosch lokt ons naar het Koninklijk Theater Carré. Hier vond in 1983 het roemruchte vierdelige tv-/theaterprogramma Aanvallen van uitersten van Moniek Toebosch, Frans de Ruiter, Ad ’s-Gravesande en Theo Uittenbogaard plaats. Moniek Toebosch leidde steeds een potpourri in van klassieke muziek tot experimenteel theater. Het programma veroorzaakte veel tumult toen het halve Omroeporkest opstapte uit protest tegen de oorverdovende herrie van Glenn Branca. Toebosch redde de voorstelling door het podium halfnaakt te betreden om een tiental musici te overtuigen om samen met haar het slotgezang uit Tristan & Isolde te vertolken. Een deel van het publiek reageerde geschokt en het andere deel genoot.

Beeld Holland Festival

Theater Carré is als podium echt een Holland Festival-klassieker. Hiervan getuigt niet alleen de poster uit 2012 van The Life and Death of Marina Abramović van regisseur Robert Wilson maar ook de openingsvoorstelling van dit jaar: Mother Nature van zangeres Angélique Kidjo die hier op 3 en 4 juni heeft plaatsgevonden. Kidjo stelde hiermee een van de thema’s van dit jaar aan de orde: de klimaatverandering. De voorstelling toont de band met moeder aarde en hoe dierbaar deze planeet ons is.

D. Van Carré lopen we naar Nationale Opera & Ballet. Hier spelen de komende weken 21 Holland Festival-voorstellingen, waaronder het eerbetoon van de internationale danswereld aan de bijna 90-jarige grootmeester van het Nederlandse ballet: Hans van Manen.

Op de lustrumposters worden we aan de Nationale Opera herinnerd door het beeld van de driedelige opera Aus Licht van componist Karlheinz Stockhausen die in de Gashouder werd uitgevoerd. Een enorme productie waar zelfs een helikopter bij was betrokken en die door operaliefhebbers werd uitgeroepen tot opera van het jaar 2019.

E. Vrolijk van zoveel mooie herinneringen lopen we langs Symbiosis bij Frascati in de Nes, omdat het symbool staat voor de toekomst en de nieuwste technieken die bij het festival een podium krijgen. De virtual reality-ervaring van het ontwerperscollectief Polymorf is een unieke belevenis voor alle zintuigen. Je kan ervaren hoe het is om een ander wezen te zijn, in een andere versie van de werkelijkheid.

Beeld Holland Festival

F. We lopen terug naar ons beginpunt op het Leidseplein waarbij de poster uit 1967 van The Emperor Jones van toneelschrijver Eugene O’Neill ons gevoel uitdrukt uit. Net als de acteur op de poster, die toen in de Stadsschouwburg optrad, trekken we een peinzende blik. Jammer dat we niet alle locaties kunnen opnemen in de wandeling, maar geweldig mooi dat het festival bestaat. Temeer omdat net als 75 jaar geleden Europa geheeld moet worden en de kunsten internationale samenwerking en uitwisseling stimuleren.

Floor van Spaendonck en Gijs Stork, Gerrit Lamberts’ Amsterdam door Gijs en Floor, Uitgeverij Wbooks, €24,95.