Wandelen langs de kade van de Amstel en de Omval

Beeld Laura van der Bijl

A. Amstelstation. Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

A. We beginnen aan de achterzijde van het Amstelstation, dat door de renovatie van architectenbureau Office Winhov is teruggebracht tot het oorspronkelijke ontwerp, maar ook gebruiksklaar is voor toekomst. Het station heeft een gouden gloed die past bij forenzen die werken in ‘Manhattan’ aan de Amstel.

B. Philipstoren. Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

B. We volgen de kade van de Amstel met achter ons de Rembrandt-, Breitner- en Mondriaantoren. Door hun hoogte zijn de torens een oriëntatiepunt voor veel Amsterdammers. De Rembrandttoren is met 135 meter het hoogste gebouw van Amsterdam. In het midden, bij de torens, staat nog een herinnering aan het industriële verleden van de Omval: het oude portiershuisje van de Blooker cacaofabriek. Behalve de bedrijvigheid van Philips, DNB of Delta Lloyd, blijft in het geheugen vooral de tragische gijzeling van 2002. De Rembrandttoren werd toen bezet vanwege een protest tegen de breedbeeldtelevisie van Philips. Het drama eindigde met de zelfdoding van de 59-jarige gijzelnemer.

C. Uitzicht vanaf Haut. Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

C. We lopen de oever van de Amstel af en wat opvalt is dat de voormalige rafelrand van bedrijfjes en vrijbuiters is ingenomen door horeca van het type ‘lounge, leisure, luxury’ in nautische stijl. Na het gereedkomen van Haut, de hoogste hybride houten woontoren van Nederland – met vrij uitzicht op de Amstel en haventje voor de deur, is de buurt klaar voor de zomer. Het Park Somerlust, vernoemd naar een voormalige buitenplaats, is een geliefd stadsstrand dat ook de nodige klachten geeft als het er druk is. Het gebouw van de 91-jaar oude roeivereniging RIC ligt midden in het park. Architecten Ab Gmelig Meyling en Piet Zanstra ontwierpen het in 1966 en het is een monument.

D. Buurderij Amstelkwartier. Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

D. Verderop bij restaurant tHuis aan de Amstel, de voormalige ingenieurswoning van de Zuidergasfabriek, staat een poorthuisje. Buurtbewoner Roy vertelt dat hier Buurderij Amstelkwartier is gevestigd, een buurtwinkel van Boeren & Buren. Dit van oorsprong Franse voedselconcept gaat uit van lokale en duurzame producten die in een straal van 20 kilometer worden gemaakt. Vers en duurzaam, van groente tot brood en zuivel – buurtbewoners halen dat hier op zaterdagochtend op.

E. Volten in het Bella Vistapark. Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

E. Het groen meandert verder in het Bella Vistapark, vernoemd naar de voormalige buitenplaats, met watertoren en beeld van kunstenaar André Volten. De bebouwde parkzijde maakt een on-Amsterdams luxe indruk. De sociale woningbouw met de kleinere balkons begint pas als de vestigingen van McDonald’s en Gamma in zicht zijn. Het Amstelkwartier is nog volop in aanbouw en belooft meer leisure en luxe.

F. De Zuidergasfabriekbrug. Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

F. We lopen de Zuidergasfabriekbrug over, die sinds 1912 het westelijke en oostelijke gedeelte van de Korte Ouderkerkerdijk verbindt. In de bocht met de Amstel zien we de oude sfeer van ruigere kades even terug. Verderop is er nog iets van de uitstraling van vroeger over, toen de Hells Angels nog in de buurt waren en er veel activiteiten plaatsvonden die het daglicht niet konden verdragen.

G. Via de Utrechtsebrug steken we de Amstel over naar het Martin Luther Kingpark, dat in 1968 werd vernoemd na de moord op deze Amerikaanse mensenrechtenactivist. In het groen zien we het beeld van Martin Luther King van kunstenaar Airco Caravan (Maria Koning). Op de rug van het beeld staat: ‘The ultimate tragedy is not the oppression and cruelty by the bad people, but the silence over that by the good people’. Het park is verder vooral bekend als speelplaats van acteurs en bezoekers. Wij kijken uit naar De Parade van dit jaar.

H. Ets Rembrandt van de Omval. Beeld Rijksmuseum

H. We lopen door naar het voormalige Rivierstaete, in 1973 het grootste kantoorgebouw van Europa en ontworpen door architect Maaskant, met aan de Trompenburgstraatzijde een kunstwerk van kunstenaar André Volten. Na renovatie is – behalve de karakteristieke witte tegels – de naam vervangen door Amsteldok. Ter hoogte van Amsteldijk 162 stond Rembrandt toen hij in 1645 een ets maakte van een verliefd paar onder een wilg en een man met hoed die naar een boot kijkt op weg naar herberg Het Molentje aan de Omval.

I. We lopen verder langs de Amstel, via de Berlagebrug, de entree naar de Rivierenbuurt van architect Berlage. De brug werd geopend in 1932 en is sinds 1945 niet meer weg te denken wanneer het gaat om de bevrijding. Via deze brug kwamen in mei de Engelse en Canadese troepen de stad binnen.

J. We zijn terug bij het beginpunt van onze wandeling: de Weesperzijde achter het Amstelstation.

Floor van Spaendonck en Gijs Stork, Amsterdam door! Gijs & Floor – wandelen met een frisse blik op de stad, ­Uitgeverij Fjord, €22,50.