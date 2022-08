Wandelen langs de haven in Ruigoord

Goede vrienden Floor van Spaendonck en Gijs Stork houden van de stad en haar verhalen. Elke week wandelen ze volgens een ander thema, zo pik je ook nog eens wat op. Deze keer wandelen ze langs de haven van vrije geesten in Ruigoord.

A. Vanaf de Accraweg worden we met borden en instructies welkom geheten in Ruigoord. Deze historische locatie wordt sinds 1835 bewoond en verdiende haar naam als Ruygh Oort toen het nog een eiland was in het IJ. Na de inpoldering in 1873 werd het onderdeel van de Houtrakpolder.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

Omstreeks 1900 wonen er tweehonderd mensen en zijn er een café, een rooms-katholieke kerk, een schooltje en een bank. Als de Amsterdamse gemeenteraad het gebied in 1964 de bestemming haventerrein geeft, worden de bewoners van Ruigoord uitgekocht.

In 1972 kraken kunstenaars en een aantal bewoners het dorp. Dit doen ze met hulp van de laatste priester, die ze de sleutels van de kerk overhandigt. Ze voorkomen zo de verdere sloop van woningen. Er volgt een lange strijd over grond, bestemmingen en havenambities, maar in 2000 wordt het besluit genomen om het dorp te sparen. Tegenwoordig is Ruigoord een culturele vrijplaats waar niet gewoond mag worden, maar ateliers wel onderdak bieden aan zestig kunstenaars. De gemeenschap is hecht en organiseert jaarlijks een hele rits (culturele) evenementen.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

B. We lopen het dorp in en bekijken de creaties van de atelierhouders. Nieuwe generaties bouwen voort op de resten van het oude dorp. Onze wandeling vindt plaats tussen de sporen van Het Landjuweel, het jaarlijkse zomerfeest en volgens de website het oudste festival van Amsterdam. Het meerdaags openluchtconcours voor en door kunstenaars, artiesten en liefhebbers startte in 1975 als ‘Vliegerfeest’. Het werd georganiseerd door het Amsterdams Ballon Gezelschap, een groep (nog steeds intact) die in de jaren zeventig en tachtig reizend in hun Magic Bus wereldwijd theater maakte.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

C. We lopen op de oude hoofdweg door naar de nieuwere ateliers, van de jongste generatie kunstenaars. Hier vind je ook de Vlindertuin met bloemen voor vlinders, allerhande groenten en kruiden, gevlochten takken waarin banken zijn geplaatst en andere bouwsels om in te zitten.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

D. We steken het water aan het einde van de weg over en kijken uit op de havenactiviteiten die Ruigoord omringen. Een schril contrast met de groene oase van het dorp. Na wat strubbelingen is er inmiddels een relatie opgebouwd met de eigenaar van Ruigoord, het Amsterdams Havenbedrijf.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

Dat verhuurt het dorp voor één euro per jaar volgens de voorwaarden in een tienjarig huurcontract. Deze tijdelijke constructie maakt dat het nooit helemaal rustig is rond het dorp. In 2021 waren er plannen om waterstofterminals rond Ruigoord te plaatsen, waardoor er van festivals geen sprake meer kon zijn. De Ruigoorders proberen hun positie te versterken door het dorp zo klimaatneutraal mogelijk te maken zodat het als testcase kan fungeren voor andere gemeenschappen.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

E. We dwalen verder naar het festivalterrein en stoppen bij de voormalige katholieke kerk van architect Chris Dessing (overgrootvader van Floortje), ontworpen in 1892 en gewijd aan de heilige Gertrudis. De kerk is het centrum voor evenementen en was in 1972 voor het Amsterdams Ballon Gezelschap een van de redenen om Ruigoord te ‘veroveren’. Het kunstenaarscollectief kon de kerk wel gebruiken; sindsdien hebben hier dan ook de meest uiteenlopende gebeurtenissen plaatsgevonden.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

Een ervan is te zien in de film Cha Cha van Herbert Curiël uit 1979: dichter Simon Vinkenoog verbindt er zanger Herman Brood en rockster Nina Hagen in de echt. De kerk is nog steeds het kloppend hart van het dorp en wordt grotendeels door de Ruigoorders zelf onderhouden. Veel van de glas-in-loodramen zijn hersteld door de kunstenaars en voorzien van nieuwe symbolen.

F. Rechts van de kerk staat Salon Ruigoord, publieksplek, maar ook werkruimte en atelier van theatermaker Michael Kamp. Hij heeft deze plek in de afgelopen twintig jaar omgebouwd tot een performanceruimte voor muziek, theater, kleinkunst en poëzie. Salon Ruigoord is een bouwwerk dat doorlopend wordt aangevuld en bijgebouwd, een samenraapsel van materialen dat een originele ambiance biedt.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

G. We dwalen terug naar het begin van het dorp en worden meer en meer nieuwsgierig naar het Kabouterhuys, de vele sculpturen, muurschilderingen en kringen op de grond waar verhalen, bijzondere momenten en emoties achter schuilen. Daar moet je bij zijn geweest, denken we dan. Maar er is in de toekomst nog veel gedenkwaardigs te beleven op dit monument voor de Amsterdamse kunstscene van de jaren zeventig. Met dank aan de krakersbeweging die dit mogelijk maakte.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

Floor van Spaendonck en Gijs Stork, Gerrit Lamberts’ Amsterdam door Gijs en Floor, Uitgeverij Wbooks, €24,95.