Wandelen langs ambachtelijke makers in De Pijp

Handgeschilderde oesterschelpen bij bloemenatelier KlapKlapRoos. Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

A.

We beginnen bij de Heineken Brouwerij aan de Stadhouderskade, het grootste ambachtsbedrijf dat als een bastion tussen het Centrum en De Pijp staat. Het lijkt misschien vooral een toeristische attractie, maar het is zeker interessant voor een bezoek. Niet in de laatste plaats om Charlene de Carvalho-Heineken als hologram te horen spreken, of de grote trekpaarden in hun stal te zien.

B.

We lopen de Stadhouderskade af, langs Van Beek Art Supplies naar de hoek van de Ruysdaelkade, waar ontwerper Stefan Scholten in het oude stadsgemaal woont en werkt. Gluur door de hekken naar de stadstuin van tuinarchitect Piet Oudolf en kijk achter het gebouw naar de buste van een van de meest ambachtelijke schilders van de 20ste eeuw, Carel Willink. Het beeld werd door zijn weduwe Sylvia gemaakt.

C.

We vervolgen onze weg naar de Eerste Jacob van Campenstraat 8, waar de Amsterdamse Glas in Lood Zetterij zit. Van hedendaagse opdrachten tot de restauratie van de ramen van Paradiso: de familie Philippus kan ­elke uitdaging aan. Ze werken ­momenteel met ontwerpers Sjoerd Vroonland en BCXSY aan ­glas-in-loodlampen voor de expositie ­Salon/Craft, in september. Daar kunnen ontwerpers, artiesten en ambachtslieden in De Pijp elkaar ontmoeten en inspireren. Iets verderop, op nummer 20, brengen we een ode aan de recent overleden Hilde Tempelman. Zij was modeontwerper, maar verruilde de stoffen voor klei en keramiek en werkte samen met Het Borduurbureau van Martine van ’t Hul.

D.

Door naar sneaker-ambachtsman Edgar Caufijn op de Eerste Jan Steenstraat 83. Caufijn repareert sneakers, maar ontwerpt en maakt ze ook in oplage. Dat deed hij bijvoorbeeld in samenwerking met modeontwerper Henriette Tilanus. Op Ferdinand ­Bolstraat 104B treffen we ambachtsman Marcel van Lent, de ‘juwelier onder de schoenmakers’. Van heinde en verre komen mensen hiernaartoe om hun dierbare schoenen te laten ­repareren. Ontwerper Sander Wassink ontwikkelt met Van Lent voor ­Salon/Craft een nieuw merk op basis van tweedehands zwarte schoenen.

E.

Op de Eerste Jan Steenstraat 133, bij bloemenatelier KlapKlapRoos, zien we naast bijzondere bloemstukken ook handgeschilderde oesterschelpen, door tantes van eigenaar Eva Schneider volgens Zeeuwse traditie beschilderd. Schneider maakt in haar atelier onder meer ‘applaus­boeketten’ voor theaterpremières. Voor Salon/Craft werkt ze samen met recycleproducent Polimeer aan een nieuwe tulpenvaas.

F.

We lopen door naar het Groen ­Gemaal, het alternatieve tuincentrum in het Sarphatipark dat al jaren samenwerkt met Judith Baehner, dé Nederlandse plantenstylist. Hier worden diverse activiteiten georganiseerd en er is een plantenwinkel waar buurtbewoners stekjes kunnen brengen en kopen.

G.

Door naar de hoek van de Tweede Van der Helststraat voor het meest ambachtelijke ijsje van de stad, bij Massimo Gelato. We lopen de Van Ostadestraat verder in, naar het ­Afrikahuis op nummer 270. Het pand werd ontworpen door architect Joop van Stigt en dateert uit 1968. De vele achthoeken maken het een parel van structuralistische architectuur, al is het momenteel een verwaarloosd monument dat wacht op een respectvolle invulling.

Museum De Dageraad in de Burgemeester Tellegenstraat. Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

H.

Bij het Afrikahuis slaan we rechtsaf en lopen we via de Henrick de Keijserstraat naar museum De Dageraad, Burgemeester Tellegenstraat 128, om de Amsterdamse School in volle glorie te aanschouwen. Traditionele ambachten komen hier samen in spectaculaire architectuur.

I.

Vanaf De Dageraad lopen we de ­Coöperatiehof in, die parallel loopt met de Burgemeester Tellegenstraat. Een schoolvoorbeeld van saamhorigheid en dorpsgevoel van de woningbouwcorporatie. Vanaf het hofje lopen we via de Albert Cuypstraat en de Eerste Swee­linckstraat door naar Harrie van Gennip, Govert Flinckstraat 402, het walhalla voor antieke houtkachels uit de hele wereld. Van Gennip werkt hier met ontwerper Klaas Kuiken aan een project voor ­Salon/Craft.

J.

We steken door naar vioolbouwer Bas Maas op de Hemonystraat 22. Een van de mooiste winkelpanden in De Pijp, omdat alles nog in originele staat is. Maas bouwt, verkoopt, verhuurt en restaureert violen, cello’s en strijkstokken.

K.

We lopen terug naar ons startpunt via de Tweede Jacob van Campenstraat 2, waar Salon/Craft-initiatiefnemer ­Willemien Westenenk een stoffeerderij begon. In 2020 werd de zaak overgenomen door Eva Vrieling met de nieuwe naam Gouwe Klauwe. We lopen verder en groeten het team van de Ateliers op Stadhouderskade 86. Ook zij willen gaan samenwerken met de ambachtslieden uit De Pijp. Op tijd zijn we terug bij Heineken voor een toost.

De wandelroute. Beeld Jet de Nies