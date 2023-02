Wandelen in Amsterdam op Zeeburgereiland

Beeld Laura van der Bijl

A. Nieuwe pont

We starten bij de nieuwe – tijdelijke – ponthalte van de Sluisbuurt en Zeeburgereiland die de bewoners met Sporenburg verbindt. We stellen ons de glassculptuur voor die kunstenaar Carly Rose Bedford hier aan het ontwikkelen is. Het is een opdracht van de (Nelly &) Theo van Doesburg Stichting die sinds 2011, samen met kunstenaars, projecten ontwikkelt voor verschillende plekken in wijken die nog in aanbouw zijn. Het werk van Bedford heet Ondergrondse rivier, een stroom van glas die wordt gemaakt van het zand dat uit de vele lagen van de Amsterdamse Sluisbuurt is opgeboord.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

B. Clubhuis

We steken de IJburglaan over en lopen langs de bekende patatbakker: Eiburgh Snacks, richting het woonproject Startblok Zeeburg. Dat is een conglomeraat van tamelijk eenvormige woonblokken waar sinds 1 november 2022 125 jongeren uit Nederland en 125 jongere vluchtelingen met een verblijfsvergunning wonen. Ze vormen een gemeenschap met de 450 studenten die al op het Zeeburgereiland zaten. Bij de entree is het clubhuis, met een muurschildering voor United Painting van Dre Urhahn. Ook biedt het project sportvoorzieningen.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

C. Kriterion

Meer studentenactiviteiten vind je bij de Kriterion Studentenpomp, die wordt gerund door Amsterdamse studenten. ​Kriterion exploiteert sinds 1960 een benzinepomp, sinds juni 2000 op deze locatie. Het ontwerp is van Bas Vogelpoel- en JPS Architecten.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

D. Skatepark

We lopen de nieuwbouwwijk van Zeeburg in en komen uit bij het grootste skatepark van Nederland waar kunstenaars Iris Roskam en Arno Coenen tekenden voor de Delfts blauwe tegelkunst. Rechts achter de Eef Kamerbeekstraat (ter hoogte van de gebouwen 200-384) is er weer een kunstproject van de (Nelly &) Theo van Doesburg Stichting. Op de binnenplaats staat een buurtbarbecue naar Koreaans model. De Table of Contents van kunstenaar Bin Koh is gemaakt met de tegels van Koninklijke Tichelaar Makkum en Tomaello. Bewoners kunnen hier sinds 2022 samen aan tafel schuiven en de faciliteiten gebruiken.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

E. Silo’s

Via de Geertje Wielemastraat stuiten we op de drie enorme silo’s die je vroeger vanaf de snelweg kon zien. Het zijn grauwe kolossen, ingesloten door gloednieuwe appartementen met grote ramen en glazen balkons. Ooit maakten de silo’s deel uit van de rioolwaterzuivering. Binnenkort worden ze omgedoopt tot De Drie Koningen, een concept met horeca, kantoorruimte, hotel en dakterrassen.

We herinneren ons het project Black Water van het Nederlandse kunstenaarscollectief Raaaf uit 2021. De bezoekers konden de middelste silo in, waarna ze overvallen werden door het duister. Vanuit het zwart kleurde de omgeving langzaam bij zodat de contouren van de silo zichtbaar werden, met gaten in het dak die het donker doorbraken en waterdruppels die zorgden voor een ruimtelijk effect. Wie weet ligt het zand nog op de bodem en staat er nog steeds graffiti op de muur.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

F. Slibvijzelgemalen

We lopen via de Roepie Kruizestraat naar het water en komen langs twee bijzondere betonnen huisjes. Het zijn de twee voormalige slibvijzelgemalen, die een nieuwe bestemming hebben gekregen. Bij de Espressofabriek nemen wij een koffie. In het andere huisje zit een hotel.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

G. Kea Bouman

Op de hoek bij het water komen we uit op de Kea Boumanstraat. Deze tennisster was in 1927 de eerste Nederlander die een grandslamtoernooi won. Ze schreef Roland Garros op haar naam. Dat werd overigens toen nog de ‘Internationale Kampioenschappen te Parijs’ genoemd. Daarnaast wist Bouman als eerste Nederlandse vrouwelijke sporter in 1924 een medaille te winnen op de Olympische Spelen in Parijs. Ze speelde toen zowel in het damestoernooi als bij het gemengd dubbel, waar ze samen met Henk Timmer brons won. Kea Bouman was overigens een goede vriendin van de familie Stork, de sympathieke fabrikantenfamilie uit het oosten des lands waar Gijs, een van de schrijvers van deze rubriek, uit stamt. Kea Bouman tenniste regelmatig met pater familias opa Stork.

H. Sluisbuurt

Namijmerend over Kea Bouman lopen we langs de Akropolistoren, waar tech-icoon Rob Linders sinds kort woont. Linders is de befaamde hardware-ontwerper die de Amsterdamse mediascene (en de rest van de wereld) al sinds de vorige eeuw van op maat gemaakte audio- en videoapparatuur voorziet.

Dan gaan we onder de Schellingwouderbrug door over de Zuider IJdijk. Hier stuiten we op het enorme bouwterrein van de Sluisbuurt, waar spoedig 5000 woningen, in onder andere een torenflat van 100 meter hoog, zullen staan. Ook het nieuwe InHollandschoolgebouw krijgt er een plaats. We zijn terug bij de pont die ons naar het centrum brengt.

Walking Amsterdam, door Floor van Spaendonck en Gijs Stork, Uitgeverij Fjord, €24,50.