Wandelen door Weesp, het nieuwste deel van Amsterdam

Beeld Eva Janssen

A. Omdat Weesp sinds 24 maart 2022 de gelederen van Amsterdam versterkt, gaan we daar wandelen. Weesp maakte onderdeel uit van drie verdedigingslinies: de Oude en Nieuwe Hollandse Waterlinie en de Stelling van Amsterdam. Je ziet de omwalling uit de 17de en 19de eeuw aan de oost- en zuidkant van Weesp liggen als je naar de binnenstad loopt op weg naar ons startpunt, Pezzi Pazzi, de boekhandel van Angelique Salvaggio. Behalve over geweldige boeken over Weesp kan Angelique veel vertellen over de Weesper stand van zaken.

Een andere trekpleister is Nelis’ IJssalon aan de Slijkstraat 41, want in 2020 was dat de beste ijszaak van Nederland. Voor meer hartige trek zit aan de Nieuwstraat 1 Pondok Java, met vele keuzes uit de Indonesische keuken. Meteen hiernaast staat de synagoge van Weesp, die in 1840 werd gebouwd door de Joodse gemeenschap. Na de oorlog werd het gebouw gebruikt als garage en arbeidsbureau totdat het in 1997 weer als synagoge in gebruik is genomen.

Beeld Floor van Spaendonck, Gijs Stork

B. De Weespermarkt en het Waagplein voor de Grote Kerk bieden ruimte voor muziekuitvoeringen en andere hoogtijfeesten. De Grote Kerk werd rond 1450 gebouwd als kruiskerk en geldt als het oudste gebouw van Weesp. Hij wordt gebruikt door de protestantse gemeente en elk kwartier hoor je het 17de-eeuwse klokkenspel uit het carillon dat de gebroeders Hemony maakten. De Franse broers waren de belangrijkste klokkengieters uit die tijd omdat zij de eersten ter wereld waren die een zuiver gestemd klokkenspel ontwikkelden waardoor het carillon als volwaardig muziekinstrument bestempeld werd.

Beeld Floor van Spaendonck, Gijs Stork

C. Centraal ligt het stadhuis uit de 18de eeuw, een pand dat van binnen en van buiten Weesp ademt. Op de bovenverdieping is Museum Weesp gevestigd met presentaties van de stadsgeschiedenis, Weesper porselein en de geschiedenis van cacaofabriek Van Houten. Weesp is ontstaan door strategische ligging bij de rivieren de Vecht en het Smal Weesp en de grenzen van Holland en Utrecht. In 1355 kreeg Weesp stadsrechten en de stad ontwikkelde zich door zijn lakenindustrie en bierbrouwerijen en vanaf de 16de eeuw door brandewijn- en jeneverstokerijen. In de 18de eeuw volgde armoede, maar deze verdween weer met de komst van een cacaofabriek in 1850.

Beeld Floor van Spaendonck, Gijs Stork

D. Weesp kent een eigen torenfort, als onderdeel van de ring van vestingwerken, aan de Ossenmarkt, gebouwd in 1861 en Unesco-werelderfgoed. Dit fort verkeert in goede staat en wordt gebruikt als muziekschool. Dicht bij het fort ligt de Bastion Bakkerschans, een van de oudste schansen van Weesp en nu een bloementuin waar café Bar Blauw de bezoekers wilde cider schenkt.

E. We lopen naar Speeltuin ’t Vosje, waar in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw een van de drie jeugdsociëteiten van Weesp was gevestigd. Het voormalige schoolpand bood musici en jongeren onderdak. Het geeft een andere kleur aan het (historische) beeld van de stad, net als de aanwezigheid in Weesp van de opnamestudio Dureco (Dutch Record Company), waar destijds het Nederlandstalig repertoire van artiesten als Corry Konings, Jacques Herb, Vader Abraham en Vanessa werd opgenomen.

Verderop ligt oudere geschiedenis, namelijk molen De Vriendschap aan de Vecht. Nu actief als ambachtelijke korenmolen waarbij ecologisch graan tot meel wordt verwerkt.

F. We lopen over de Hoogstraat terug en stellen ons de waterschepen voor die hier eeuwen terug naar Amsterdam vertrokken met schoon water uit de Vecht. Het water werd voor de bierbrouwers aangevoerd, want het water in Amsterdam was sterk vervuild. Vanaf 1651 was er zelfs een ijsbreker beschikbaar om de aanvoer van water in de winter te garanderen. De ijsbreker lag aan de Weesperzijde in Amsterdam, waar het gelijknamige café aan deze geschiedenis herinnert.

Meer nog dan om bier was Weesp bekend om het branden van jenever. De jeneverstokers waren uit Amsterdam verbannen vanwege de stank die de productie met zich meebracht. De drank was populair in de scheepvaart en omdat deze door het schone water lang houdbaar was vond de jenever uit Weesp zijn weg naar alle windstreken.

Beeld Floor van Spaendonck, Gijs Stork

G. Het is tijd om bij Wispe Brouwerij te gaan kijken in de voormalige Sint-Laurentiuskerk. Deze kerk zou gesloopt worden maar is gered en functioneert nu als bierbrouwerij, de jeneverstokerij van Christian, een yogazaal en een hotelkamer. Fotograaf Reinier van der Aart, bewoner van een oude brouwerij in het centrum van Weesp en bekend van zijn portretten van mode- en popiconen, presenteerde hier recent de nostalgische portretten van Weespenaren; oud en nieuw ontmoeten elkaar hier.

Op het Museumplein in Amsterdam zijn nu overigens ook portretten van Weespers te zien. Gemaakt door fotografen Jorrit ’t Hoen, Natasja Reeuwijk en Zouka.

H. We steken via de Zwaantjesbrug het Smal Weesp over om via het Binnenveer naar ons startpunt te lopen. Welkom Weesp!

