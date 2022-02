Wandelen door de haven van Amsterdam

Beeld Laura van der Bijl

A. De wandeling begint dit keer bij de worstleverancier van Amsterdam: Brandt & Levie aan de Archangelkade 9. De buurt waar eens havenarbeiders zwaar werk leverden, is nu de werkplaats voor smaakmakers. De haven is hier gevuld met mode- en reclamebedrijven, horecaleveranciers en productiebedrijven.

De oude wegenstructuur langs de kades geeft het gevoel van een industrieterrein, maar de loodsen zijn vervangen door spraakmakende architectuur. We lopen door langs de randen van dit gebied en kijken naar de overkant van het omringende water waar de zware industrie met ronkende schoorstenen nog steeds doet waarmee de havenindustrie zich ook jaren bezighield.

Brandt & Levie. Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

B. We lopen vanuit het bedrijventerrein richting de nieuwste woonwijk van West, de Houthavens. Vol architectonische hoogstandjes en nostalgische nieuwbouw. Doel is Het 4e Gymnasium, aan de Archangelweg. Het gebouw is ontworpen door architect Paul de Ruiter en volledig energieneutraal. Het gymnasium geeft met de nadruk op kunstzinnige en culturele vorming de maat aan voor het gebied. Hier vervangt de kenniseconomie en creativiteit in rap tempo de havenindustrie en het zware handwerk.

C. Door de nieuwe wijk waar het patina nog moet neerdalen, lopen we naar de uiterste punt van de Haparandadam voor vergezichten op het IJ en zien aan de overkant de laatste resten van de zware industrie in Noord. Ook daar verdwijnt de haven in de komende jaren om plaats te maken voor de noodzakelijke aanvulling van de woningmarkt.

Aan het einde van de dam treffen we restaurant REM op het voormalige piratenplatform van TV Noordzee. Het rode REM-eiland (afkorting voor Reclame Exploitatie Maatschappij) zond vanaf 1964 op 9 kilometer buiten de kust illegale commerciële televisie uit. Sinds 2011 staat het platform stevig aan de Haparandadam en wordt het als restaurant geëxploiteerd.

Media Monks. Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

D. We lopen naar Danzigerbocht waar in plaats van een REM-eiland een heuse REM-wijk is ontwikkeld, reclame exploiteren staat hier centraal. Enkele jaren geleden vestigde een aantal succesvolle marketing- en reclamebedrijven zich in deze wijk; onder andere Czar en Media Monks. Ook het hoofdkwartier van streetwear-icoon Daily Paper zit hier.

Fashion Campus. Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

E. Verderop komen we bij de Danzigerkade, de zogenaamde Fashion Campus, waar architectuur, schepen en het IJ om aandacht vragen. Op deze landtong domineren couture en confectie. We zien Viktor & Rolf (nr. 55), Calvin Klein en Tommy Hilfiger (nr. 165) gebroederlijk naast elkaar gevestigd. Deze gebouwen rond de punt zijn ontworpen door MVSA-architecten en worden aangeduid als PVH-campus, naar de eigenaar van de bedrijven.

Op de punt van de Dantzigerkade zien we de zware industrie van ICL Fertilizer, voorheen Albatros Superfosfaat, de fabriek waarvan de grootmoeder van Gijs in 1916 de eerste steen legde. Mooi detail is dat naast de kunstmestfabriek een van de eerste schooltuinen van Amsterdam ontstond. We rukken ons los van de romantiek van industrieel erfgoed en lopen door.

Minervahaven. Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

F. Langs het ruime water van de Minervahaven gaan we naar het volgende schiereiland. Ook hier wisselen media- en modebedrijven elkaar af. Soms verwarrend: de verschillende parallelle straten heten allemaal Archangelkade. In dit gebied zijn enkele grote mediabedrijven gekomen, zoals Tuvalu en bladenuitgever Hearst. Maar er zijn ook nog wat kleinere ondernemingen als autoschadebedrijven en festivalleveranciers (Apenkooi Events), die het gevoel van industrieterrein in plaats van kantorengebied in stand houden.

G. In schril contrast met het commercieel ondernemen beëindigen we onze wandeling bij de glanzende kantoorgebouwen van Stichting Voedselbank op Archangelkade 11. Hier is misschien nog wel een brug te slaan met de buren, want ze zoeken nog vrijwilligers zoals een fotograaf en een grafisch ontwerper. In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens en de voedselbank helpt 1600 Amsterdamse huishoudens door ze te voorzien van voedselpakketten. Zo worden we daar weer met beide benen op de grond gezet.

Floor van Spaendonck en Gijs Stork, Amsterdam door! Gijs & Floor – wandelen met een frisse blik op de stad, Uitgeverij Fjord, €22,50.