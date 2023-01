Wandelen door Amsterdam: langs de nieuwkomers in Holland Park

Beeld Laura van der Bijl

A. Droomwijk

We starten tussen de metrostations Diemen-Zuid en Verrijn Stuartweg, waar een nieuwbouwidylle ligt. In 2007 viel het besluit om het naargeestige kantorengebied Bergwijkpark Noord om te bouwen tot een woon-werkwijk met allure: Holland Park. De gebouwen van Bergwijkpark Noord uit de jaren zeventig waren al snel verouderd en waren ongezellig en onveilig. Een deel werd zelfs nooit gerealiseerd en is tijdelijk ingericht als park. In het nieuwe masterplan van architect Sjoerd Soeters is het een Venetiaans-Amsterdamse droomwijk met grachten, pleinen en kromme straten waarin 4350 appartementen worden gerealiseerd.

We lopen een rondje door de wijk waar de straten en bruggen namen dragen van kunstenaars, architecten en multitalenten uit de twintigste eeuw, zoals Charley Toorop en Herman Brood. Zes blokken met 735 appartementen van architectenbureau Rijnboutt, dat tussen 2014 en 2021 de buurt ontwierp, liggen in het centrale gebied van Holland Park. De bouwblokken zijn zelf weer verdeeld in kleinere panden met een grote diversiteit aan woningtypen: van kleinere appartementen tot luxueuze penthouses.

Elk pand heeft een eigen karakter gekregen: ramen, balkons en erkers zijn steeds anders uitgewerkt en het metselwerk heeft verschillende kleuren. De bruggen zijn ontworpen door landschapsarchitecten Karres en Brands en de belettering door grafisch ontwerper Janno Hahn. We stoppen bij bakker Breadz om even te buurten over de klandizie en te genieten van het heerlijke brood. Via de Carel Willinkgracht verlaten we de nieuwbouw.

Beeld Gijs Stork en Floor van Spaendonck

B. Somber complex

We passeren het Nationaal Psychotrauma Centrum ARQ, een groot somber complex waar hard gewerkt wordt om de psychosociale impact van ingrijpende gebeurtenissen te minimaliseren. De ervaring van hulpverlening, opgedaan sinds de Tweede Wereldoorlog, is de basis van de methodologie. Alle afdelingen van ARQ houden zich bezig met preventie en/of de gevolgen van schokkende gebeurtenissen.

Beeld Gijs Stork en Floor van Spaendonck

C. Lokale producten

Via het Kokmeeuwpad en de Kokmeeuwbrug komen we in de E-buurt Oost waar rondom de flat Echtenstein nieuwbouw in aanleg is. Om de herkenbaarheid van de voormalige E-buurt erin te houden beginnen alle namen met de letter E. We treffen verderop onder andere Ekangala, Ekapa, Ethekwini, Emanzana, Empangeni, Entabeni, Etosha, Egoli, Edumbe en Edenville aan, alle plaatsnamen uit zuidelijk Afrika.

De straat Eensgevonden leidt ons naar een open veld waar middenin restaurant Elixer staat. Deze circulair werkende keuken met chef-koks Eva Evers en Valentijn Klap biedt allerhande gerechten van lokale producten zoals oogst uit eigen tuin, eieren van het naastgelegen kippenhok en de Schipholgans. Het duo richt zich ook op de buurt met programma’s als ‘Heel Bijlmer Bakt’ en een circulaire ruilmarkt. Valentijn vertelt over de buurtontwikkelingen en dat ze na de zomer een tijdelijke verhuizing tegemoet gaan zien. Elixer is in elk geval nu nog een soort clubhuis samen met radiostation (RadioMart.nl), een architectenbureau en de Bijlmerbios. Elke donderdag- en zaterdagavond is hier een filmvertoning om kwart voor acht.

Beeld Gijs Stork en Floor van Spaendonck

D. Gravestein

We lopen het veld af langs een onderdeel van de voormalige flat Egeldonk naar de flat Gravestein, vernoemd naar een Surinaamse plantage. Deze flat had vroeger de naam Gliphoeve en is een van de overgebleven grote flatcomplexen van de Bijlmer. Na de vliegramp van 4 oktober 1992 werd besloten een aantal flats te vervangen voor laagbouw. Gravestein werd gespaard maar wel opgeknapt door er onder andere maisonnettewoningen te maken en de vernieuwing van een deel van de stalen balustrades.

Beeld Gijs Stork en Floor van Spaendonck

E. Containerflat

De E-straten leiden ons via de Bergwijkdreef naar Our Campus, waar 1000 studentenstudio’s het vliegwiel vormden voor het transformatieproces van het kantorengebied. Ons oog valt ook op een containerflat met een groen gordijn van buizen waar 500 studenten wonen in een ontwerp van DOK architecten. De studentencampus is naar Amerikaans model georganiseerd en dus zelfvoorzienend: er zijn sportfaciliteiten, horeca, een wasserette, een kapper, een uitzendbureau en een huisartsenpraktijk.

Hoewel de naastgelegen opleidingen van Hogeschool Inholland binnenkort verdwijnen naar de Sluisbuurt is er veel te zeggen voor deze ruime opzet van woningen en faciliteiten. Met de metro en trein zijn de opleidingen in de buurt goed te bereiken en als student heb je hier de beschikking over een ruime studio. De maakbaarheid van Nederland bewijst zich hier op de puinhopen van eerdere mislukkingen.

