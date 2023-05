Wandel de route waarop 80 jaar geleden Amsterdammers staakten tegen het bewind van de Duitse bezetters tijdens de April-meistaking

Tachtig jaar geleden staakten Nederlandse werknemers uit protest tegen het bewind van de Duitse bezetters. Floor Van Spaendonck en Gijs Stork herdenken de April-meistaking met een wandeling langs plekken waar in Amsterdam het werk werd neergelegd.

In de Tweede Wereldoorlog, op 29 april 1943, stond op de IJpont een van de belangrijkste voorbereiders van de landelijke April-meistaking, Tjitte Roorda van de machinefabriek Stork uit Hengelo. Hij moedigde zijn medereizigers aan om te gaan staken tegen maatregelen van de Duitse bezetters. De stakingsoproep bracht met name buiten Amsterdam 500.000 mensen in verzet en staat bekend als de April-meistaking.

De ongekende opstand begon uit onvrede tegen de oproep aan voormalige Nederlandse krijgsgevangenen om zich te melden voor de Arbeitseinsatz en stopte nadat de bezetter met standrechtelijke executies hard had ingegrepen. Het kostte tweehonderd mensen het leven. De staking was een keerpunt. De houding van de Nederlandse bevolking sloeg om en het georganiseerde verzet groeide sterk. De tachtigjarige verjaardag van deze ‘vergeten‘ staking krijgt dit jaar aandacht. Wij lopen een route langs plekken waar werd gestaakt en verzet werd gepleegd.

A. Met Tjitte Roorda en Femy Efftink begon de staking

Wij beginnen onze wandeling achter het Centraal Station bij de pont, waar Tjitte Roorda tachtig jaar geleden de stakers toesprak. Aan de overkant van het IJ was toen de scheeps- en motorindustrie gevestigd die onderdeel was van de Storkfabriek in Hengelo waar de staking begon. Circa drieduizend medewerkers legden daar het werk neer toen bekend werd dat de bezetters oud-militairen naar het front en de arbeidskampen wilden sturen in Duitsland. Telefoniste Femy Efftink (foto) van de Hengelose Storkfabriek pakte de telefoon en belde bedrijven in de omgeving. Snel verspreidde de staking zich naar de rest van het land. In Amsterdam gaven arbeiders ook gehoor aan de oproep, al was het niet zo massaal, uit angst voor represailles. In Amsterdam staakten 4800 mensen.

B. Vijftien centrale keukens waren er in de Hongerwinter

We lopen naar restaurant Die Port van Cleve, Nieuwezijds Voorburgwal 178. Hier herinnert een plaquette aan de Centrale Bedrijfskeukens, die werden opgezet om Amsterdamse werknemers en later in de Hongerwinter de rest van de bevolking van maaltijden te voorzien. Vijftien centrale keukens verdeelden in de Hongerwinter via 38 distributiepunten 5.247.889 liter voedsel. Er hangen in de stad plaquettes op de gebouwen van de Amstelbrouwerij, Heineken’s Bierbrouwerij en de Wester Suikerraffinaderij die ook keukens huisvestten.

C. Paleiswacht bewoonde met zijn familie het Paleis

Aan de overkant in het destijds lege Koninklijk Paleis op de Dam organiseerde een paleiswerknemer zijn eigen verzet. Paleiswacht Adriaan Perfors trok in de oorlog, met zijn familie, in het Paleis om een buffer te vormen tegen de Duitsers. Ook liet hij zijn Joodse schoonzoon en een tiental jongeren onderduiken om de razzia’s voor de Arbeitseinsatz te ontlopen. Om te voorkomen dat Duitsers ook hun intrek in het paleis namen, zorgde Perfors voor koude en lege zalen. De kunst werd opgeslagen in de duinen of weggewerkt. Een houten beschilderd plafond werd latje voor latje verwijderd. Ook verstopte Perfors communicatieapparatuur, zodat deze bij de bevrijding meteen kon worden ingezet voor de logistiek.

D. Ook aan dieren die hun baasjes verloren werd gedacht

Iets verderop aan de Nieuwezijds op nummer 153 zetelt sinds 1867 de Koningin Sophia Vereeniging tot Bescherming van Dieren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden hier dieren opgevangen die hun baasjes verloren. De naamgeefster van de vereniging, koningin Sophia (1818-1877), vond dat de beschaving van een volk is af te lezen aan de manier waarop het met dieren omgaat. Tijdens haar vele buitenlandse reizen constateerde zij dat Nederland wat dat betreft achterliep en dat het ‘onbeschaafde volk’ moest worden opgevoed. De vereniging is hier nog steeds actief.

E. Verschillende soorten verzet, onder meer door Wally van Hall

We lopen door naar de Leidsegracht 5 en 11 waar gedurende de oorlog aan verschillende soorten verzet werd gewerkt. Op nummer 5 resideerde de Raad van Beroep voor de Belastingen en het Nationale Steunfonds, de organisatie van bankier Walraven (Wally) Van Hall die duizenden gezinnen steun verleende. In 1945, verderop aan de Leidsegracht 13-15, werd Wally van Hall opgepakt na te zijn verraden. We lopen later nog langs zijn monument. Op Leidsegracht 11 woonde de Indonesische verzetsstrijdster Evie Poetiray. Hier bracht zij Indonesische en Joodse onderduikers onder en verrichtte ze haar illegale koerierswerk voor Trouw en Vrij Nederland. Evia Poetiray was lid van Perhimpoenan Indonesia, de studentenvereniging die streefde naar een onafhankelijk Indonesië. Na de oorlog ging ze, in het kader van een uitruil met Nederlandse gijzelaars, terug naar Indonesië.

F. Modehuis, Fokkerkantoor, fotostudio, politiepost

We lopen naar het Leidseplein met op de hoek het Hirschgebouw, waar nu de Applewinkel is gevestigd. Modehuis Hirsch had een Joodse eigenaar en veel Joodse werknemers, die allen werden getroffen door de Duitse maatregelen. Als ‘luxezaak’ werd Hirsch in 1943 gesloten en hield vliegtuigfabrikant Fokker er tijdelijk kantoor, na een bombardement op zijn fabriek. Elders in het Hirschgebouw gingen de activiteiten gewoon door, zoals bij fotostudio Merkelbach op de vijfde verdieping, waar Duitse klanten werden geportretteerd én foto’s werden gemaakt voor illegale persoonsbewijzen. Na de oorlog opende in juli 1945 hier een tijdelijke politiepost om collaborateurs op te sporen. In 1948 opende het modehuis weer haar deuren.

G. Ook Anne Frank en familie zaten hier

We passeren debatcentrum de Balie, het voormalig kantongerecht, en meteen daarachter de gedenksteen voor het voormalige Huis van Bewaring. De gevangenis was tijdens de oorlog volop in gebruik en berucht om de represailles die hier werden genomen op gevangenen. Verzetsleiders, maar ook Anne Frank en haar familie werden hier opgesloten. Na de oorlog werden hier oorlogsmisdadigers berecht. In 1979 sloot het complex. Het Kruisgebouw (nu met groen baksteen) en de monumenten herinneren aan het verleden. Op het Max Euweplein, waar ooit de luchtplaats was, staat een gedenkteken (een blauw vlak met glazen tranen), ontworpen door Bernard Heesen.

H. Surrogaatfabriek waspoeder financierde Het Parool

We lopen door naar de Den Texbuurt waar veel Joodse Amsterdammers woonden en bedrijvigheid en verzet heerste. In het boek Atlas van een bezette stad van Bianca Stigter staan veel geschiedenissen opgetekend. Zo ook het verhaal van fabriek Mercuur op de Nicolaas Witsenkade 47 dat van 1941 tot 1943 een surrogaatfabriek huisvestte voor waspoeder, sacharine en worst. Voor de verzetslieden van Het Parool was het een inkomstenbron om de productie, distributie en de financiering van de verzetskrant te financieren. Op vele adressen werd gewerkt aan de nieuwsverspreiding van Het Parool en het verzet. Maurits Dekker was mede-eigenaar van de fabriek samen met de joodse zakenman Eddy Davids, die weigerde om een Jodenster te dragen. Ondanks zijn arrestatie en vervolgingen wist hij de oorlog te overleven.

Beeld Floor van Spaendonck en Gijs Stork

I. Bankier van het Verzet verdeelde 83 miljoen gulden

We passeren het Walraven van Hallmonument op het Frederiksplein waar een omgevallen boom door kunstenaar Sánchez Castillo ligt als symbool voor de gevallen verzetsman. De ‘bankier van het verzet’ bood aanvankelijk met vals geld hulp aan vrouwen van zeelieden, maar in de loop van de oorlog breidde deze steun zich uit naar veel meer families en zo ontstond een van de omvangrijkste financiële organisaties in het Nederlandse verzet. Walraven ‘Wally’ van Hall en zijn broer Gijs, de latere burgemeester van Amsterdam, zorgden door hun ingenieuze systeem voor totaal 83 miljoen gulden die verdeeld werden onder 20.000 oorlogsslachtoffers, gezinnen van gefusilleerden, ontslagen ambtenaren en verzetslieden. Een groep van wel tweeduizend medewerkers distribueerde het geld onder de hulpbehoevenden.

J. Razzia’s na opstootjes om anti-Joodse maatregelen

We steken de Amstel over en lopen naar het Jonas Daniël Meijerplein waar het beeld van de Dokwerker staat ter herinnering aan de Februaristaking in 1941: het eerste, grootscheepse protest in Nederland tegen het antisemitisme en de terreur van de Duitse bezetter. In de periode voorafgaand aan de februaridagen van 1941 werd er door de bezetter steeds meer druk uitgeoefend en kregen de anti-Joodse maatregelen een steeds grimmiger karakter. Als reactie hierop waren er op verschillende plekken in de stad opstootjes. Hierop reageerde de bezetter met razzia’s en anti-Joodse acties. Zo werden er 427 Joodse mannen weggehaald en naar het Jonas Daniël Meijerplein gebracht, waar zij op transport werden gezet naar de concentratiekampen Buchenwald en Mauthausen. De verontwaardiging bij de Amsterdammers groeide en de oproep van de Communistische Partij Nederland om te staken kreeg navolging. Overal in de hoofdstad werd het werk neergelegd, ook bij het openbaar vervoer en alle andere gemeentelijke diensten. Een dag later staakte de hele omgeving van Amsterdam. Door de angst voor represailles en de dreiging van de Duitsers om met scherp te schieten op samenscholingen, eindigden de stakingen. Honderden stakers, met name CPN’ers, werden gearresteerd en kwamen soms voor het vuurpeloton.

K. Papieren Jodensterren dwarrelden van de Bijenkorf

We lopen zigzaggend door de voormalige Joodse buurt naar de Dam – overal staan monumenten en zijn er herinneringen aan de tragische gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op de Dam bij het Nationaal Monument zijn bijna alle gebouwen met de oorlog verbonden. Links zien we de Industrieele Groote Club waar Wally en Gijs van Hall samen de plannen maakten voor de grote geldroof, rechts de Bijenkorf waar behalve dat er veel slachtoffers vielen onder het Joodse personeel, ook daden van verzet werden gepleegd. De groep De Vonk bijvoorbeeld, liet hier in 1942 papieren Jodensterren van het dak op de Dam dwarrelen als protest tegen de anti-Joodse maatregelen. Het was niet voldoende om de verschrikkingen te stoppen, maar de solidariteit en verbondenheid die uit deze daad spreken blijven actueel. We lopen terug naar de pont en herdenken de dappere mensen die in verzet kwamen. Er hoeft er maar één te beginnen.