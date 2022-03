Waarom zou je een cappuccino met erwtenmelk drinken?

We geloven het niet zomaar: de zin en onzin van ons eten en drinken. Deze week: waarom zouden we erwtenmelk drinken?

Stel: de barista-havermelk is net als afgelopen zomer nergens in de stad meer te verkrijgen, ook alle andere varianten van dit plantaardige drankje zijn uitverkocht, sojamelk bestaat niet en je bent allergisch voor rijst en kokos. Dan kun je in ieder geval nog gele-spliterwtenmelk drinken.

“Het maakproces van zuivelvervangers is hetzelfde, alleen de plant verschilt,” zegt Kasper Hettinga, universitair hoofddocent zuivelkunde bij Wageningen University. “In dit geval is het de erwt. Ze vermalen de betreffende plant tot een poeder, waar ze het eiwit uithalen. Dat mengen ze vervolgens met andere ingrediënten die in alle drankjes vrijwel identiek zijn.”

Bij steeds meer Amsterdamse koffiezaakjes wordt erwtenmelk aangeboden als alternatief. Maar waarom zou je de inmiddels ingeburgerde ‘havercappuccino’ inruilen voor een erwtendrankje?

Als je geen zuivel meer eet of drinkt vanwege het klimaat, dan is de erwt een duurzaam alternatief. Het voordeel is namelijk dat deze lokaler gekweekt kan worden dan bijvoorbeeld een sojaboon. “Nederland en omringende landen zijn daarvoor heel geschikt, en het gebeurt op een milieuvriendelijke manier.”

Nog een voordeel, volgens Hettinga, zijn de voedingswaarden: in erwtenmelk zitten meer eiwitten dan in het drankje op haverbasis. “Hetzelfde geldt voor amandel- of rijstmelk. Dat zijn gewoon witte drankjes, maar geen voedingskundige vervanger voor koemelk. Erwten- en sojadranken komen daar wel bij in de buurt.”

Toch is ook erwtenmelk geen een-op-een vervanger voor zuivelproducten. Daarin zitten namelijk naast eiwitten ook nog calcium en mineralen zoals zink, ­magnesium en B-vitamines. “De erwtenmelk die ik recent bij een grote supermarkt kocht, bevatte bijvoorbeeld geen B-vitamines. De gemiddelde Nederlander haalt die normaal gesproken uit zuivel. Bij erwtenmelk moet je dus beter opletten dat je geen tekort oploopt.”