Als het even kan, pak ik het pak halfvolle melk ‘met extra calcium’ uit het schap. Niet vanwege de toevoeging, maar omdat ik weet dat de melk uit deze verpakking precies het schuim maakt dat zo lekker is op m’n koffie. Maar nu ik naar de woorden kijk, vraag ik me toch af wat dat beetje extra voor me doet. De kans dat ik er nog van groei is klein, hooguit in de breedte.

Twee merken die deze variant al jaren verkopen zijn Albert Heijn en Melkunie, die laatste al twintig jaar. In plaats van ongeveer 125 milligram vind je hier 200 milligram calcium per 100 milliliter. Volgens een woordvoerder van Arla Foods is het ooit bedacht omdat het helpt bij het binnenkrijgen van voldoende calcium ‘op een makkelijke en lekkere manier’. Albert Heijn voegt nog toe dat de een net iets meer nodig heeft dan de ander als het gaat om de instandhouding van gezonde tanden en sterke botten.

Dat je het nodig hebt om deze sterk te houden klopt, zegt Jaap Seidell, hoogleraar voeding en gezondheid aan de Vrije Universiteit.

Calcium is een bouwstof van ons skelet en een mineraal waar je, als je gevarieerd eet, voldoende van binnenkrijgt. “Zuivelproducten zijn een goede bron van calcium, maar het zit ook in groenten als broccoli en spinazie. Eén of twee glazen melk per dag drinken is al genoeg.”

Waarom zou je dan toch halfvolle melk met extra cal­cium drinken? De hoogleraar heeft geen idee. Het is niet nodig, ook niet als je nog moet groeien. Alleen ouderen wordt soms aangeraden wat calcium bij te slikken, omdat er kans is op botontkalking, “maar dan gaat het over supplementen en die werken alleen als je er ook vitamine D bij slikt, zodat de botten de stof ook echt opnemen”.

Het lijkt erop dat de wetenschap dit melkproduct inmiddels heeft ingehaald. “Jaren terug was er een echte calciumhype, toen zat het opeens ook in producten van Coca Cola. Er werden allemaal positieve gezondheidseffecten aan toegeschreven, maar die zijn weer ontkracht. Dat zie je vaker in de voedingsindustrie.”

Inmiddels, zegt Seidell, zijn er zelfs sterke aanwijzingen dat een te grote calciuminname juist een nadelige werking op de gezondheid kan hebben. “Dat zit hem niet in een paar glazen melk of yoghurt, maar neem je extra calcium in, terwijl je dit niet nodig hebt, bijvoorbeeld in de vorm van tabletten, dan loop je een groter risico op hart- en vaatziekten.”

“Als een product verrijkt is met iets, denken mensen al snel dat het beter is dan dat het was, maar in dit geval is het dus eerder de vraag of het geen kwaad kan.”