Waarom zit er zo weinig kikkererwt in hummus?

Kikkererwtensalade laat ik aan mij voorbij gaan, de structuur van een hele kikkererwt doet mij denken aan een glibberige keel­amandel die ik moet doorbijten. Dat vliesje verpest het voor de hele erwt. Hummus daarentegen: je kan het op alles smeren en ik eet het op, terwijl het toch voornamelijk uit gemalen kikkererwten bestaat. Ik wilde mijn brein al aan de wetenschap beloven voor onderzoek, toen ik me een ongeluk schrok van de ingrediëntenlijst van Maza hoemoes naturel. Voor 37 procent bestaat die uit kikkererwten, de rest is voornamelijk olie. Voor 1,99 euro. Mag je het dan wel hummus noemen? Of heeft het Zaandamse Maza er bewust ‘hoemoes’ van gemaakt om die beperkte hoeveelheid erwten te verhullen?

Gierige familie

Chefkok Mounir Toub is gespecialiseerd in de Arabische keuken en weet precies wat een goede hummus nodig heeft. “Kikkerwten, tahin, knoflook, olijfolie en citroensap. Ik zou zeggen minimaal 80 procent kikkererwten, maar iedere familie heeft een eigen recept.” De Mazafamilie is dan wel erg zuinig met de kikkererwten. Hoe doen andere families het? Ik leg de huismerken naast elkaar.

Albert Heijn goochelt met verschillende versies genaamd ‘hummus naturel’, een goedkopere en een duurdere. Die eerste bevat 57 procent, de laatste 70 procent kikkererwten en kosten respectievelijk 1,39 en 2,25 euro. Bij de Jumbofamilie kost de houmous 2,27 euro, ook in een plastic bakje van 200 gram met 56 procent kikkererwten. Supermarkt Dirk heeft 62 procent kikkererwten in een bakkie van 200 gram. 1,89 euro. Je zou zeggen dat die van Dirk de beste prijs-kwaliteitverhouding is, Maza blijft de gierigste hummusfamilie.

Tara Eikenaar, woordvoerder van het Voedingscentrum kan kort zijn over de gewenste hoeveelheid kikkererwten: “Hummus is geen beschermde naam binnen de warenwet of EU-regelgeving. Er is dus geen wetgeving voor hoeveel kikkererwten erin moet zitten. Voor de consument geldt: kijk bij de ingrediënten wat erin zit.” Ik bel naar Maza. Woordvoerder Felicia de la Houssaye: “Wij hebben niet de minste kikkererwten in onze hoemoes. Wij hanteren een andere rekenmethode.”

Eerste hummusfabriek van het land

Maza was de eerste fabriek in Nederland die hummus ging maken, legt ze uit, “en de NVWA verplichtte ons de kikkererwten droog te wegen en meten. De rekenmethode van nu is na het koken, als de kikkererwt geweld is.” Op het meetmoment dat de concurrenten gebruiken is de erwt dus een stuk zwaarder. Maza: “Wij gaan binnenkort ook de nieuwe rekenmethode toepassen, dus dan wordt het percentage hoger dan 37 procent.” Maar de hoeveelheid kikkererwt blijft dan hetzelfde, vermoed ik, of wordt mogelijk zelfs minder. De NVWA geeft aan dat gehydrateerd wegen geen nieuwe methode is, maar de keuze van de producent. Het mag allebei.

Welke rekenmethode hanteren de supermarkten? Allemaal de gewelde variant, dus de hoge percentages kikkererwten in de hummus huismerken zijn eigenlijk deels water. Maza meet eerlijker, maar heeft er naar eigen zeggen last van. Wil je het redden in de levensmiddelensector, moet je de waarheid naar je hand zetten.

Ik ga Toub maar eens vragen of hij mij wil helpen bij het maken van een eigen hummus.

Verslaggever en RADAR-presentator Fons Hendriks baant zich een weg door reclames, claims en de kleine lettertjes – en haalt verhaal.