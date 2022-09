Waarom zijn gesneden shiitakes goedkoper dan hele?

We laten ons niet inpakken door marketingtrucs, smoesjes en verkooppraat. Onze eigen ombudsman Fons Hendriks zoekt het uit. Ditmaal ontrafelt hij een shiitakemysterie.

“In wat voor tijd leven we? Het is crisis op crisis.” Ik loop moedeloos de vergadering uit die mijn collega met deze woorden afsloot. Van een coronacrisis naar een energiecrisis die gepaard gaat met een frikandellencrisis. Hart van Nederland vroeg zich al terecht af: hoeveel tegenslagen kan het Nederlandse volk nog aan als ook de berenlullen op zijn?

Neerslachtig en zonder boodschappenlijst sta ik in de supermarkt. Een doodzonde. In mijn hoofd is er dan geen ruimte om mijn lege koelkast in te beelden en te bedenken wat ik nodig heb. Ik blijf een uur voor de koeling staan kijken naar elk vers kruid, me afvragend of ik het moet pakken. Mijn oog valt op shiitakes in een plastic bakje. Deze eetbare paddenstoel – oorspronkelijk uit Japan, tegenwoordig doodleuk gekweekt op Twentse bodem – is te koop voor 2,29 euro per 100 gram. Daarnaast staat nog een doorzichtig bakje met plakjes shiitake, 150 gram voor de prijs van 2,79 euro.

De grootste prijs

De eerste truc van de supermarkt: kijk niet naar de prijs die het grootst is afgebeeld, want die zet je op het verkeerde been. Boven beide bakjes staat namelijk in het klein de kiloprijs en dan zie je dat een kilo gesneden shiitake 4 euro en 30 cent goedkoper is dan een kilo hele. Hè? Iets snijden kost toch juist méér?

Er blijkt een verklaring te zijn voor mijn obsessieve zucht naar een logisch antwoord. In tijden van crisis bieden rechtvaardigheidsoordelen houvast, stelt hoogleraar sociale psychologie Kees van den Bos. ‘In de zin dat je het gevoel hebt dat er rechtvaardige besluiten worden genomen.’

Nou, dat lijkt dus niet gebeurd te zijn met de Nederlandse shiitake.

Ik bel de klantenservice van Albert Heijn en ik krijg een vriendelijke vrouw aan de lijn. “Meneer, ik vind het onbegrijpelijk,” zegt ze. “Mijn collega heeft ook geen idee. Ik ga het uitzoeken en u het ­verschuldigde antwoord mailen.”

Na een week heb ik nog niets gehoord.

Ook de shiitakekweker die ik bel begrijpt niet dat de gesneden shiitake goedkoper is. “Belt u mij terug als u het weet? Misschien moet ik mijn shiitake dan altijd heel houden.”

Of ik ook de populaire bloemkoolrijst ken? Hoogleraar voeding en farmacologie Renger Witkamp kijkt me smalend aan ­terwijl hij het zegt. “Daar wordt de hele bloemkool voor gebruikt, stam en al, terwijl de meeste Nederlanders die niet eten. Geen haan die ernaar kraait als ie verkruimeld is.” Datzelfde is dus aan de hand met de gesneden shiitake. “In dat bakje van 2,79 euro kunnen resten van shiitake zitten, zoals de steel, die mensen minder smakelijk vinden. Ook kunnen andere paddenstoelen toegevoegd zijn.” We hebben het dus over een shiitakerestproduct, en daarom is het goedkoper.

Kijk, als dat nou ook eerlijk op de verpakking staat, kom ik ongeschonden uit al die ­crisissen.

Verslaggever en Radar-presentator Fons Hendriks bekijkt reclames, claims en de kl­eine lettertjes, en haalt verhaal.