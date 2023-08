Waarom zijn appels van dichtbij toch duurder?

We laten ons niet inpakken door marketingtrucs en verkooppraat. Verslaggever en RADAR-presentator Fons Hendriks baant zich een weg door reclames, claims en kleine lettertjes – en haalt verhaal. Deze week: appels, ver van de boom.

Als je met de trein van Zaandam naar Amsterdam reist, betaal je 3,10 euro voor een enkele reis. Kom je vanuit Groningen, dan leg je 29,40 euro neer voor de treinrit. Hoe kleiner de afstand, hoe goedkoper de reis: begrijpelijke kost, ook voor mensen met dyscalculie.

Voor appels in de supermarktschappen geldt deze reiskostenlogica wonderbaarlijk genoeg niet. Zo kosten vier stuks Royal Gala uit Nieuw-Zeeland bij Albert Heijn 2,59 euro, vier Jazzappels uit Chili zijn 2,69 euro. Vergelijkbare prijzen voor deze buitenlandse appels. Dan wordt het zuur: vier Nederlandse appels van het ras Kanzi kosten 3,39 euro. Hoe kan de appel geteeld op eigen bodem bijna een euro duurder zijn dan de appels uit verre windstreken?

A-status

Het appelras Kanzi heeft een eigen website en hulplijn. Helaas zijn de mensen achter de van oorsprong Belgische appel niet erg happig met reageren op mijn vraag. Wel lees ik dat de Kanzi in dertien landen wordt geteeld, waaronder Nederland. Een belletje naar de blauwe grootgrutter levert een verrassende reactie op over statusverschil tussen appels. Ook als alle appels op Nederlandse bodem gekweekt zouden worden, zou je een prijsverschil houden, omdat de ene appel een A-status heeft en de andere niet. ‘Daarom kunnen Kanzi’s duurder zijn dan eigenmerkappels die uit het buitenland komen,’ aldus woordvoerder Pauline van den Brandhof. Oftewel, je kunt appels niet met appels vergelijken.

‘Kanzi’s komen op dit moment uit Nieuw-­Zeeland, dat staat helaas niet goed op onze site.’ Ik stuur een foto op van de Kanzi-­appels waar op iedere verpakking staat dat ze uit Nederland komen. Dat was net de laatste week dat Kanzi’s uit Nederland in de winkel lagen, antwoordt Albert Heijn. De oogst loopt tot oktober. ‘Daarna worden de appels bewaard in koelcellen. De prijs van een appel wordt bepaald door een combinatie van factoren, onder andere door de kosten van de gekoelde opslag ten opzichte van de kosten van transport, teeltkosten, maar ook van het type appel, smaak, kwaliteit en merkbeleving.’

Feit blijft dat een Nederlandse Kanzi even duur is als een Nieuw-Zeelandse, en duurder dan andere verre appels. Voor een A-appel met zo’n grote winstmarge en een ‘merkbeleving’, waardoor kopers kennelijk bereid zijn een derde meer te betalen, maakt een intercontinentale vlucht geen verschil. Duurzaam is het in elk geval niet.

Kan een supermarkt dat überhaupt zijn? Zeker: Lidl liet een halfjaar geleden weten te stoppen met import van fruit per vliegtuig, om de impact op het klimaat te verkleinen. Met appels van eigen bodem neemt de supermarkt niet alleen verantwoordelijkheid voor zijn aanbod, hij maakt de appelkeuze voor de consument ook nog eens een stuk makkelijker. Een groot contrast met de reden die Albert Heijn vorig jaar in de Volkskrant noemde om appels te blijven importeren: ‘Het gaat om rassen of merken die niet in Nederland worden geteeld en die onze klanten graag eten.’ Daarnaast liet de supermarkt weten dat veel te doen voor duurzaamheid, zoals het ‘tegengaan van onnodige CO2-uitstoot’.

Komt daar even de appel uit de mouw.