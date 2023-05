Waarom wordt tandpasta dubbel verpakt?

We laten ons niet inpakken door marketingtrucs, smoesjes en verkooppraat. Onze eigen ombudsman spreekt zich uit. Deze keer: bomenverspilling voor tandpasta.

Een tube in een kartonnen doosje, dat is zo’n beetje de belichaming van de onwil ­vanuit de industriële sector om te verduurzamen. Deze papieren beschermdoos van een plastic koker heeft namelijk geen enkel nut. Althans, voor de consument. De tandpasta wordt immers al omvat door plastic. Het doosje is ballast die je direct weggooit als de tube eruit is. Waarom zijn merken als Parodontax, Sensodyne en Colgate bomen aan het verspillen om producten dubbel te verpakken? Niemand doet twee condooms om, dan ben je onnodig aan het vervuilen.

Ronald van Welie, directeur van de Nederlandse Cosmetica Vereniging, waartandpastaproducenten onder vallen, zegt in tv-programma Groen licht dat de tubes kwetsbaarder zijn geworden en daarom extra bescherming nodig hebben. Verpakkingsdeskundige Cathrien Ruoff reageert in datzelfde programma: “De doosjes zitten eromheen om de tandpasta een professionele uitstraling te geven. Voor het product hoeft het niet, het heeft geen functie.”

Maas in de wet

Iets dat er professioneler uitziet, kan voor meer geld worden verkocht. Dat bewijzen Parodontax Complete Protection whitening in een doosje en Aquafresh whitening zonder doos wel. De eerste kost namelijk 6,99 euro, Aquafresh 3,65 euro.

Aan de hand van de informatie op de verpakking en op de website van Kruidvat vergelijk ik de ingrediënten. De tandpasta’s hebben er elf gemeen. De ingrediënten die niet overeenkomen zijn onder meer zoetmaker en kleur- en vulstof.

Natuurlijk heeft iedereen een eigen voorkeur voor tandpasta en betaal je voor de marketing van een tandpastamerk, maar toch: drie euro meer voor een tandpasta met doos is van de zotte. Aquafresh en Parodontax zijn bovendien van dezelfde producent: het Engelse GSK (GlaxoSmithKline). Het is dus een weloverwogen keuze geweest om het ene merk wel een doos te geven en het andere merk niet.

Wie tikt ze op de vingers?

In 1991 sloot milieuminister Alders, na twintig maanden onderhandelen, een convenant met de verpakkingsindustrie om het aantal overbodige verpakkingen terug te dringen. Sindsdien heeft de industrie toch weer een maas in de wet gevonden: verpakking mag gebruikt worden om een product ‘commercieel interessanter’ te maken. Wederom een bewijs dat de vrije markt bedrijven niet zal laten verduurzamen. GSK moet een tik op de vingers krijgen, maar van wie?

Als het verpakkingsconvenant zou ­worden hernieuwd, kan toezichthouder NVWA handhaven. De NVWA valt onder het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De product­eisen voor cosmetica zijn de verantwoordelijkheid van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, dat deels valt onder het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat maakt dan weer regels voor afval en stelt ‘bedrijven en winkels die hun producten verpakt verkopen wettelijk verantwoordelijk voor deze verpakkingen’. Hoe stroperig wil je het krijgen? Als het snel moet gebeuren, zijn wij zelf wederom de oplossing. Koop die verdomde tandpasta met doos niet meer. Kusje.

Verslaggever en RADAR-presentator Fons Hendriks baant zich een weg door reclames, claims en de kleine lettertjes – en haalt verhaal.