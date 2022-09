Waarom wordt die banaan zo snel bruin in de fruitmand?

We geloven het niet zomaar: de zin en onzin van ons eten en drinken. Deze week: rijpend fruit.

In de winkel waren de bananen nog half groen, maar twee dagen later komen er al voorzichtig bruine stippen tevoorschijn. Het blijft verbazingwekkend hoe snel de gele vrucht soms transformeert. Hoe zit dat?

Fruit is, in tegenstelling tot vlees of melk, ook na de oogst nog altijd levend. De plantencellen verbranden glucose, ­verbruiken zuurstof en produceren CO2.

Wat betreft het rijpingsproces zijn er twee types fruit. De ene, zoals de ananas, rijpt alleen als deze nog aan de plant zit. Andere, zoals de banaan, rijpen na het plukken door.

“Tijdens dit rijpingsproces transformeren de cellen,” zegt ­Eelke Westra, expert bewaring en transport bij Wageningen University. “Daardoor wordt een vrucht bijvoorbeeld zachter: een onrijpe banaan is hard en melig, rijp is ie zoet en zacht.”

Fruit wordt geplukt op het moment dat het rijp genoeg is om te oogsten, maar nog niet té rijp, zodat het de bewaar- en transportduur kan doorstaan. “Dan wordt het gekoeld en verpakt. Sommige producten worden op de plaats van bestemming verder gerijpt. Bananen komen groen aan in Nederland en gaan vervolgens naar een rijperij, waar het proces bij een hogere temperatuur en met behulp van het rijpingshormoon ethyleen een zetje krijgt.”

De temperatuur heeft veel invloed op het rijpingsproces. Daarom gaat het ook zo snel als fruit eenmaal thuis in de mand ligt. “De optimale bewaartemperatuur voor bananen is 13 graden,” zegt Westra. “Bij de meeste mensen thuis is het veel warmer. Dat versnelt het proces.”

Zoals gezegd: rijping is een proces van levende cellen. Allerlei variabelen hebben daar effect op. “De ene verpakking houdt bijvoorbeeld het koolzuurgehalte binnenin hoger en het zuurstofgehalte lager.”

De ideale omstandigheden verschillen per vrucht. “We noemen het allemaal fruit, maar eigenlijk zijn het allemaal verschillende, levende soorten. Een vogel reageert anders op zijn omgeving dan een aap, maar het zijn beide dieren.”

